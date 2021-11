Francúzsky Guadeloupe sužujú nepokoje, ľudia nesúhlasia s obmedzeniami

Pointe--Pitre 22. novembra (TASR) - Francúzske zámorské územie Guadeloupe sužujú už približne týždeň násilné nepokoje, ktoré vypukli po avizovanom sprísnení epidemiologických obmedzení.



Protesty na tomto súostroví s približne 400.000 obyvateľmi vyvolalo oznámenie, že očkovanie proti covidu tam bude povinné pre všetkých zdravotníkov. Demonštrácie sprevádzajú násilné potýčky a rabovanie, uvádza v pondelok agentúra AFP.



Polícia zadržala v noci na pondelok na hlavnom dvojostrove (Basse-Terre a Grande-Terre) celkovo 38 ľudí. Došlo k tomu po tom, ako výtržníci porušili zákaz vychádzania a rabovali a zapaľovali obchody či lekárne. Počas nepokojov boli zranení aj dvaja policajti.



Na miesto dorazili v nedeľu aj elitné a protiteroristické policajné jednotky z Francúzska, pričom hneď začali s likvidáciou barikád, ktorými demonštranti zatarasili viaceré cesty a ulice.



Barikády tam spôsobili obmedzenia v doprave a vynútili si tiež pondelňajšie zatvorenie škôl. Miestne úrady tvrdia, že demonštranti strieľali na políciu aj hasičov. Uvádzajú tiež, že do nepokojov boli zapletené organizované zločinecké skupiny.



V pondelok v súvislosti s nepokojmi predstúpi pred súd v najväčšom meste súostrovia Pointe--Pitre dovedna 30 ľudí, uviedol prokurátor Patrick Desjardins.



Hovorca francúzskej vlády Gabriel Attal označil situáciu na ostrovoch za "neprijateľnú" a sľúbil, že Paríž rázne zakročí voči "malej menšine" zodpovednej za nepokoje. Na Guadeloupe aktuálne do utorka platí nočný zákaz vychádzania.



Starosta Pointe--Pitre Harry Durimel v pondelok vyzval Francúzsko, aby na ostrovoch obnovilo poriadok. "Proste nevieme, ako ďaleko to zájde," povedal pre rozhlasovú stanicu France Info.



Francúzske médiá v nedeľu informovali, že výtržníkom sa podarilo vlámať sa v Pointe--Pitre do muničného skladu, odkiaľ odcudzili strelné zbrane. Starosta Durimel poukázal na to, že práve táto skutočnosť vyvoláva "veľké obavy".



Odborový zväz UGTG obyvateľov vyzval na pokračovanie v protestoch. Demonštrácie na Guadeloupe síce podnietilo povinné očkovanie, podľa UGTG však protestujúci vyjadrujú aj svoju frustráciu z hlbokých sociálnych nerovností a chudoby.



Francúzsky premiér Jean Castex sa má v pondelok stretnúť s predstaviteľmi Guadeloupe, informuje agentúra Reuters.



Na Guadalupe je zaočkovaných už približne 90 percent zdravotníkov a takmer polovica celkovej populácie, pričom v pevninskom Francúzsku je to až 75 percent obyvateľov.



Nepokoje vyvolané sprísňovaním obmedzení sa šíria aj na ďalších karibských ostrovoch. Obyvatelia susedného ostrova Martinik, taktiež zámorského územia Francúzska, zvolali na pondelok generálny štrajk.