HAVÁRIA VRTUĽNÍKA: Vyžiadala si dvoch mŕtvych vrátane Rusa

Nice 26. novembra (TASR) - Dve osoby zahynuli v piatok pri havárii civilného vrtuľníka na juhu Francúzska. Vrtuľník smeroval zo Švajčiarska do Monaka. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na miestne úrady.



Vrtuľník sa zrútil neďaleko mesta Nice približne o 14.00 h SEČ, pričom záchranári z vraku "vytiahli dve telá".



Obete boli identifikované ako pilot vrtuľníka, ktorý prevádzkovala monacká súkromná spoločnosť Monacair, a pasažier - podnikateľ a "ruský štátny príslušník s maltským pasom".



Let zo švajčiarskeho mesta Lausanne do Monaka "na poslednú chvíľu" zrušil ďalší očakávaný cestujúci, uviedol pre AFP predstaviteľ spoločnosti Monacair.



Pilot-tridsiatnik "mal ukončený výcvik v tomto regióne a veľmi dobre ho poznal", uviedla letecká spoločnosť a dodala, že vrtuľník bol "mimoriadne moderný".



Záchranná služba potvrdila, že na miesto nešťastia bolo vyslaných viac ako 50 záchranárov spolu s leteckou dopravnou políciou. Riziko vzniku požiaru nehrozilo. Príčiny havárie neboli bezprostredne známe, prípad sa vyšetruje.