Francúzsko hlási 1040 antisemitských činov od 7. októbra

Paríž 5. novembra (TASR) – Viac ako 1000 antisemitských činov zaznamenali vo Francúzsku od útoku militantov z hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra. Oznámil to v nedeľu franúzsky minister vnútra Gérald Darmanin, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.



"Počet antisemitských činov prudko vzrástol," povedal minister pre televíziu France 2. Týchto činov bolo celkovo 1040. V uvedenom období za antisemitské činy zadržali v krajine 486 osôb vrátane 102 cudzincov.



Vo Francúzsku žije podľa odhadov viac ako 500.000 Židov, čo je najvyšší počet v Európe a tretí najvyšší počet vo svete po Izraeli a Spojených štátoch, priblížila AFP.



Veliteľ parížskej polície Laurent Nuňez v nedeľu uviedol, že v oblasti francúzskej metropoly došlo k 257 antisemitským činom a 90 zatknutiam.



V prípade zadržaných podľa neho nemožno hovoriť o typickom profile. Sú to ľudia od "mladých detí, ktoré hovoria veľmi vážne veci" po ľudí angažujúcich sa za Palestínčanov, ktorí zašli priďaleko.



Parížska prokuratúra už vyšetruje nakreslenie desiatok Dávidových hviezd na budovy po hlavnom meste a jeho predmestiach z minulého týždňa, ktoré vnímajú ako vyhrážku voči Židom.



V stredofrancúzskom meste Lyon prokuratúra tento víkend oznámila, že vychádza z podozrenia z antisemitizmu v prípade útoku na mladú Židovku, ktorú pobodali v jej dome. Polícia vyšetruje pokus o vraždu, uviedla prokuratúra s tým, že život ženy nie je v ohrození a v prípade nikoho nezadržali.



V meste Besancon na východe Francúzsko v nedeľu starostka Anne Vignotová odsúdila podľa jej slov novú vlnu antisemitských grafitov, ktorá sa objavila po prvých nápisoch z 31. októbra. "Sme svedkami eskalácie násilia v obsahu odkazov," uviedla vo vyhlásení a poukázala na to, že takéto konanie by mohlo byť predmetom stíhania.