Francúzsko hlási 12 489 nových prípadov nákazy koronavírusom

Paríž 4. januára (TASR) – Francúzsko v nedeľu zaznamenalo 12 489 nových prípadov nákazy koronavírusom. Oproti sobote, keď úrady hlásili 3466 nových prípadov, ide o veľký nárast, uviedlo podľa tlačovej agentúry Reuters tamojšie ministerstvo zdravotníctva.



Chorobe COVID-19 podľahlo v priebehu uplynulých 24 hodín 116 ľudí, čím celkový počet obetí pandémie v krajine stúpol na 65 037. V sobotu nákaze podľahlo 157 osôb. Celkovo sa od začiatku pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 v krajine nakazilo 2 665 728 obyvateľov.



Vo Francúzsku platí od polovice decembra v dôsledku nepriaznivej epidemiologickej situácie nočný zákaz vychádzania od 20:00 do 06:00, ktorý nezrušili ani kvôli novoročným oslavám, a tiež striktný zákaz zhromažďovania väčšieho počtu osôb.



V 15 departementoch na severovýchode a juhovýchode krajiny sa celoplošný zákaz vychádzania začína dokonca o dve hodiny skôr, a to od 18:00. Ľudia môžu opustiť svoje domovy napríklad len za účelom cestovania do práce či návštevy lekára.



Pre Paríž toto dodatočné opatrenie zatiaľ neplatí.



„Vírus sa vo Francúzsku ďalej šíri, avšak nerovnomerne medzi regiónmi," povedal predtým hovorca francúzskej vlády Gabriel Attal. Dodal, že ak sa bude situácia v určitých oblastiach ďalej zhoršovať, vláda prijme potrebné rozhodnutia.



Schválenia tohto opatrenia sa dožadovali najmä starostovia miest čoraz viac znepokojení situáciou v tamojších nemocniciach, ktoré sú preťažené v dôsledku prílivu infikovaných pacientov.