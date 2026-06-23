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Francúzsko hlási najteplejší deň od začiatku meraní

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Podľa predbežných údajov dosiahol celoštátny teplotný ukazovateľ – teda priemer nameraných hodnôt z 30 staníc po celom Francúzsku – hodnotu 29,8 stupňov Celzia.

Autor TASR
Paríž 23. júna (TASR) - Francúzsko v utorok zaznamenalo najteplejší deň od začiatku meraní v roku 1947. Informovala o tom meteorologická agentúra Météo-France, a to iba niekoľko hodín po oznámení, že noc z pondelka na utorok prekonala rovnaký rekord. TASR o tom informuje na základe agentúry AFP.

Podľa predbežných údajov dosiahol celoštátny teplotný ukazovateľ – teda priemer nameraných hodnôt z 30 staníc po celom Francúzsku – hodnotu 29,8 stupňov Celzia.

V západnom Francúzsku boli podľa Météo-France v priebehu dňa prekonané viaceré teplotné rekordy.

Meteorologická agentúra predtým v utorok informovala, že noc z pondelka na utorok bola vôbec najteplejšou vo Francúzsku od začiatku meraní. Celoštátny teplotný ukazovateľ dosiahol podľa údajov z utorka rána hodnotu 21,6 stupňov Celzia.

Horúčavy sužujú Francúzsko už od minulého týždňa a narúšajú každodenný život. V ich dôsledku museli prerušiť vyučovanie na mnohých školách a železničné spoločnosti zoškrtali viacero spojov. Premiér Sébastien Lecornu v utorok oznámil, že od 18. júna sa v krajine utopilo celkovo 40 ľudí, najmä mladých, ktorí sa v rekordných horúčavách chceli schladiť vo vode.

Extrémne vysoké teploty ovplyvnili aj prevádzku viacerých turistických atrakcií vo francúzskej metropole. Zatiaľ čo parížske múzeum Louvre oznámilo, že skráti od stredy do soboty otváracie hodiny, Eiffelovu vežu v utorok predčasne zatvorili. Je veľmi pravdepodobné, že aj v stredu bude opäť zatvorená skôr.
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