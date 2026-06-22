< sekcia Zahraničie
Francúzsko hlási rekordné teploty, extrémy sužujú 93 percent územia
V Paríži teplota v noci na pondelok neklesla pod 24,2 stupňa, popoludní tam namerali 37,7 stupňa.
Autor TASR
Paríž 22. júna (TASR) — Francúzsko naďalej sužuje vlna extrémnych horúčav, ktorá v pondelok priniesla nové teplotné rekordy, rozsiahle obmedzenia v školách, narušenie dopravy a tragický incident s dvoma obeťami. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP a denník Le Figaro.
Priemerná teplota v krajine dosiahla v pondelok podľa predbežných údajov zverejnených meteorologickou službou Meteo-France 29,2 stupňa, čím bolo prekonané predchádzajúce maximum z 30. júna 2025 s hodnotou 28,2 stupňa.
V niekoľkých francúzskych mestách boli prekonané historické teplotné rekordy: napríklad v Bordeaux na juhozápade krajiny namerali o 17.00 h teplotu 41,9 stupňa Celzia, v Saintes mali 42 stupňov, v Niorte 41,6 stupňa a v Poitiers 41,2 stupňa.
V Paríži teplota v noci na pondelok neklesla pod 24,2 stupňa, popoludní tam namerali 37,7 stupňa.
V meste Carpentras ležiacom na juhovýchode Francúzska boli v pondelok v zaparkovanom aute nájdené dve mŕtve deti vo veku dva a štyri roky. Vyšetrovatelia uviedli, že najpravdepodobnejšou príčinou úmrtia boli extrémne teploty. Podľa prvých zistení sa deti zamkli vo vozidle.
Takisto pravdepodobne v dôsledku extrémnych horúčav zomreli V nedeľu večer v departemente Gironde traja ľudia vo veku od 80 do 95 rokov.
Francúzske úrady v tejto súvislosti varovali občanov, aby sa nepokúšali kúpať sa v nekontrolovaných vodných plochách, ako sú jazerá a rieky, keďže cez víkend sa tam utopilo 13 ľudí.
V pondelok vydala služba Meteo-France výstrahu pred horúčavami najvyššieho, červeného stupňa pre 49 z 96 departementov pevninského Francúzska, zatiaľ čo pre 40 ďalších platí druhé najvyššie oranžové varovanie. To znamená, že intenzívne horúčavy zažíva 93 percent územia pevninského Francúzska.
Z tohto dôvodu úrady zatvorili 1352 škôl, v tisícoch ďalších skrátili vyučovanie. Rodičia v Paríži upozorňovali na neznesiteľné podmienky v triedach, kde teploty dosahovali až 38 stupňov a deťom bolo nevoľno.
Horúčavy narušili aj kultúrne a športové podujatia. Viaceré francúzske mestá zrušili tradičné pouličné hudobné festivaly, železnice obmedzili prevádzku pre riziko porúch na tratiach.
Francúzski meteorológovia tvrdia, že súčasná vlna horúčav, druhá v priebehu dvoch mesiacov, by mohla byť rovnako vážna ako vlna z augusta 2003, ktorá si vo Francúzsku vyžiadala životy takmer 15.000 ľudí.
Extrémne teploty zasiahli aj ďalšie krajiny. Belgický meteorologický ústav IRM o očakáva najteplejší týždeň v histórii meraní. Španielska meteorologická služba Aemet varovala pred extrémne vysokými teplotami, ktoré by mohli dosiahnuť až 44 stupňov. Britský Met Office vydal len druhú červenú výstrahu pred extrémnym teplom od júla 2022, pričom v stredu a vo štvrtok očakáva v južnom a strednom Anglicku 38 – 40 stupňov.
Priemerná teplota v krajine dosiahla v pondelok podľa predbežných údajov zverejnených meteorologickou službou Meteo-France 29,2 stupňa, čím bolo prekonané predchádzajúce maximum z 30. júna 2025 s hodnotou 28,2 stupňa.
V niekoľkých francúzskych mestách boli prekonané historické teplotné rekordy: napríklad v Bordeaux na juhozápade krajiny namerali o 17.00 h teplotu 41,9 stupňa Celzia, v Saintes mali 42 stupňov, v Niorte 41,6 stupňa a v Poitiers 41,2 stupňa.
V Paríži teplota v noci na pondelok neklesla pod 24,2 stupňa, popoludní tam namerali 37,7 stupňa.
V meste Carpentras ležiacom na juhovýchode Francúzska boli v pondelok v zaparkovanom aute nájdené dve mŕtve deti vo veku dva a štyri roky. Vyšetrovatelia uviedli, že najpravdepodobnejšou príčinou úmrtia boli extrémne teploty. Podľa prvých zistení sa deti zamkli vo vozidle.
Takisto pravdepodobne v dôsledku extrémnych horúčav zomreli V nedeľu večer v departemente Gironde traja ľudia vo veku od 80 do 95 rokov.
Francúzske úrady v tejto súvislosti varovali občanov, aby sa nepokúšali kúpať sa v nekontrolovaných vodných plochách, ako sú jazerá a rieky, keďže cez víkend sa tam utopilo 13 ľudí.
V pondelok vydala služba Meteo-France výstrahu pred horúčavami najvyššieho, červeného stupňa pre 49 z 96 departementov pevninského Francúzska, zatiaľ čo pre 40 ďalších platí druhé najvyššie oranžové varovanie. To znamená, že intenzívne horúčavy zažíva 93 percent územia pevninského Francúzska.
Z tohto dôvodu úrady zatvorili 1352 škôl, v tisícoch ďalších skrátili vyučovanie. Rodičia v Paríži upozorňovali na neznesiteľné podmienky v triedach, kde teploty dosahovali až 38 stupňov a deťom bolo nevoľno.
Horúčavy narušili aj kultúrne a športové podujatia. Viaceré francúzske mestá zrušili tradičné pouličné hudobné festivaly, železnice obmedzili prevádzku pre riziko porúch na tratiach.
Francúzski meteorológovia tvrdia, že súčasná vlna horúčav, druhá v priebehu dvoch mesiacov, by mohla byť rovnako vážna ako vlna z augusta 2003, ktorá si vo Francúzsku vyžiadala životy takmer 15.000 ľudí.
Extrémne teploty zasiahli aj ďalšie krajiny. Belgický meteorologický ústav IRM o očakáva najteplejší týždeň v histórii meraní. Španielska meteorologická služba Aemet varovala pred extrémne vysokými teplotami, ktoré by mohli dosiahnuť až 44 stupňov. Britský Met Office vydal len druhú červenú výstrahu pred extrémnym teplom od júla 2022, pričom v stredu a vo štvrtok očakáva v južnom a strednom Anglicku 38 – 40 stupňov.