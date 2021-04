Francúzsko hlási tri prípady trombóz u zaočkovaných AstraZenecou

Farmaceutka pripravuje ampulku s vakcínou proti ochoreniu COVID-19 od spoločnosti AstraZeneca Foto: TASR/AP

Paríž 3. apríla (TASR) - Francúzska agentúra pre lieky (ASNM) eviduje tri nové prípady trombóz na "" miestach u ľudí zaočkovaných vakcínou farmaceutickej spoločnosti AstraZeneca. Dvaja z týchto ľudí zomreli. Tieto prípady boli nahlásené v týždni medzi 19. a 25. marcom, dodala agentúra DPA.Od začiatku očkovania sa vo Francúzsku vyskytlo "", uvádza sa vo vyhlásení ASNM.Ide o trombózy veľkých žíl atypické svojou lokalizáciou: v mozgu alebo tráviacom ústrejonstve. Tieto trombózy môžu byť sprevádzané trombocytopéniou - deficitom krvných doštičiek -, alebo poruchami zrážanlivosti krvi, konštatuje sa v texte.Tieto prípady sa vyskytli v mediáne deviatich dní po očkovaní, najmä u žien, uviedla ASNM. Neidentifikuje sa pritom konkrétna spoločná anamnéza postihnutých: deväť ľudí bolo vo veku do 55 rokov a traja pacienti nad 55 rokov.ASNM o riziku vzniku krvných zrazenín informovala pred týždňom a v novom stanovisku zopakovala, že toto trombotické riziko sa u ľudí očkovaných vakcínou AstraZeneca prejavuje len veľmi ojedinele. Pripomenula tiež záver Európskej agentúry pre lieky (EMA), podľa ktorej prínos očkovania vakcínou AstraZeneca pri prevencii covidu prevažuje nad rizikami.Francúzsky nezávislý úrad nad zdravotnou starostlivosťou (HAS) už 19. marca odporučil, aby vakcínu od spoločnosti AstraZeneca dostávali vo Francúzsku iba ľudia starší ako 55 rokov.Do 25. marca bolo o Francúzsku podaných asi 1,9 milióna dávok vakcíny AstraZeneca.Podobné stanovisko ako Francúzsko zaujalo aj Nemecko, kde ministri zdravotníctva federálnej vlády i krajinských vlád v utorok rozhodli, že vakcína od AstraZenecy by mala byť vo všeobecnosti poskytovaná iba ľuďom nad 60 rokov.Mladší ľudia sa ňou môžu zaočkovať po dohode s lekárom v prípade, že patria do skupiny osôb, ktorým hrozí vážny priebeh choroby COVID-19.Do piatku bolo vo Francúzsku najmenej jednou dávkou niektorej z dvojdávkových vakcín zaočkovaných viac ako deväť miliónov ľudí, čo je 13,6 percenta z celkového počtu obyvateľov.Francúzsky prezident Emmanuel Macron nedávno avizoval, že od polovice apríla sa budú vo Francúzsku očkovať ľudia vo veku nad 60 rokov, ktorí majú o vakcináciu záujem. Od polovice mája by mali nasledovať ľudia nad 50 rokov. Do konca leta by podľa týchto plánov mali očkovanie absolvovať všetci záujemcovia starší ako 18 rokov.