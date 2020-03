Francúzsko hlási už takmer 600 obetí nákazy

Paríž 20. marca (TASR) - Vo Francúzsku podľahlo nákaze novým koronavírusom za posledných 24 hodín 112 ľudí. Celkový počet obetí nákazy sa tak v krajine vyšplhal na 562, informovala agentúra AFP.



Vo francúzskych nemocniciach liečia 6172 nakazených, stav 1525 nich je vážny. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 525 pacientov, z ktorých polovicu predstavujú osoby mladšie ako 60 rokov.



"Rýchlo sa blížime k stavu všeobecnej epidémie na celom území krajiny," uviedlo v sobotu večer ministerstvo zdravotníctva v Paríži.



Vo Francúzsku celkovo potvrdili už 14.459 prípadov nákazy. Skutočný počet infikovaných sa však odhaduje na 30.000-90.000, píše denník The Guardian.



Na dodržiavanie zákazu vychádzania pre väčšinu obyvateľstva, ktorý platí vo Francúzsku od utorka poludnia, by mali začať dozerať aj vrtuľníky a drony. Výnimku zo zákazu predstavujú len nákupy, návštevy lekára a iné nevyhnutné prípady. Dovolené sú aj prechádzky so psami a individuálny beh.