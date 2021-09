Hlavný obžalovaný z parížskych útokov opäť narušil rokovanie súdu

Na umeleckej skici hlavný obžalovaný Salah Abdeslam (vpravo) sedí v špeciálnej súdnej sieni na súde v Paríži. Foto: TASR/AP

Paríž 9. septembra (TASR) - Hlavný obžalovaný v prípade parížskych teroristických útokov z novembra 2015 vo štvrtok opäť narušil súdne pojednávanie, keď bez vyzvania sudcu vyhlásil, že jeho traja spoluobvinení o plánovaných útokoch nič nevedeli. Informovala o tom agentúra AFP.povedal Salah Abdeslam, jediný preživší člen útočiacich kománd, ktoré vo francúzskej metropole zabili 130 ľudí.dodal predtým, ako mu sudca vypol mikrofón a následne prerušil pojednávanie.Zo strany Abdeslama ide o už druhé takéto narušenie, odkedy sa proces začal. V stredu zakričal, že s ním a jeho spoluobvinenými vo väzení "zaobchádzajú ako so psami".vyhlásil Abdeslam počas štvrtkového pojednávania bez toho, aby mu sudca udelil slovo.dodal.reagoval Abdeslam, 31-ročný občan Francúzska.Ako poznamenáva AFP, Abdeslamove provokatívne slová na súde sú v ostrom kontraste s jeho správaním sa za posledný rok, keď počas vypočúvaní vždy mlčal.Abdeslamova zjavná túžba byť v strede pozornosti môže predstavovať problém pre súd, ktorý sa pokúša naplánovať zdĺhavý proces, v rámci ktorého budú od 28. septembra vypovedať preživší aj príbuzní obetí, komentuje AFP. Predpokladá sa, že len táto časť pojednávania potrvá päť týždňov.Počas procesu, ktorý by mal trvať deväť mesiacov, bude vypovedať dokopy viac ako 1800 ľudí.kritizovala Abdeslama právnička Samia Maktoufová, ktorá v rámci procesu zastupuje 40 obetí alebo ich príbuzných.V rámci toho najväčšieho procesu v modernej histórii Francúzska je obžalovaných dokopy 20 ľudí, pričom šiestich súdia v neprítomnosti. Väčšine hrozí doživotný trest.Vyšetrovanie útokov z 13. novembra 2015 v Paríži, ku ktorým sa prihlásila extrémistická organizácia Islamský štát, uzavreli vyšetrovatelia v roku 2019. Atentáty podľa nich spáchali tri deväťčlenné komandá. Jedno z nich zaútočilo počas koncertu v hudobnom klube Bataclan, kde zahynulo 90 ľudí. Členovia ďalšieho strieľali do ľudí na terasách barov a reštaurácií neďaleko spomínaného klubu, pričom zahynulo 39 ľudí. Jeden človek prišiel o život pri útoku, ktorého terčom bol štadión Stade de France na parížskom predmestí Saint-Denis.Polícia pri vyšetrovaní odhalila džihádistickú bunku, ktorej členovia operovali najmä na území Belgicka. Táto bunka spáchala v marci 2016 útoky na letisku a v metre v Bruseli, pri ktorých zahynulo 32 ľudí.