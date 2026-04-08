Francúzsko investuje do obrany dodatočných 36 miliárd
Ďalším cieľom je vyvinúť systém včasného varovania schopný odhaliť odpálenia rakiet.
Autor TASR
Paríž 8. apríla (TASR) - Francúzsko plánuje investovať do svojej obrany ďalších 36 miliárd eur do roku 2030. Stanovuje to novela zákona o obrannom plánovaní, ktorá počíta z rozšírením jadrového arzenálu aj zásob rakiet a dronov. Do konca desaťročia by sa preto celkové obranné výdavky Francúzska mali zvýšiť na viac ako 76 miliárd ročne, teda 2,5 percenta HDP. TASR o tom píše s odvolaním na agentúru Reuters.
„Zásadná a drastická zmena geopolitickej rovnováhy nás núti konať ráznejšie a rýchlejšie,“ uviedla ministerka obrany Catherine Vautrinová. „Francúzsko si uvedomuje celosvetový posun smerom k dlhodobým a viacrozmerným konfliktom,“ deklarovala.
Reuters pripomína, že Paríž investície do obrany zvýši napriek vysokému deficitu verejných výdavkov pre bezpečnostné hrozby vyplývajúce z vojny na Ukrajine a na Blízkom východe, ako aj pre rastúcu neistotu ohľadom dodržiavania spojeneckých záväzkov zo strany USA pod vedením prezidenta Donalda Trumpa.
Ústrednou súčasťou nových obranných plánov je najmä posilnenie schopností jadrového odstrašenia, ktoré presadzuje prezident Emmanuel Macron. Zákon počíta s väčším počtom jadrových hlavíc, pričom náklady na jadrový arzenál by sa mali držať na súčasnej úrovni 13 percent celkového obranného rozpočtu. Aktuálne to predstavuje asi 5,6 miliardy eur, pričom Paríž disponuje 290 jadrovými hlavicami, ktoré je schopný doručiť prostredníctvom ponoriek a bombardérov.
Dodatočných 8,5 miliardy eur chce Francúzsko investovať do obnovy svojich zásob delostreleckých granátov, rakiet do protivzdušnej obrany a rakiet s dlhým doletom. Na protivzdušnú a protiraketovú obranu budú vyčlenené ďalšie finančné prostriedky vo výške 1,6 miliardy eur s cieľom urýchliť dodávky systémov SAMP/T NG, ktoré sa vyrábajú v spolupráci s Talianskom, a rozšíriť kapacity na boj proti dronom na súši, na mori a v okolí kľúčovej infraštruktúry.
Na vývoj bezpilotných a robotických prostriedkov Paríž vyčlení dodatočné dve miliardy eur s cieľom nahradiť do roku 2035 americké drony Reaper a vyvinúť roboty schopné operovať na morskom dne.
Ďalším cieľom je vyvinúť systém včasného varovania schopný odhaliť odpálenia rakiet. Jeho súčasťou by mal byť pozemný radar a plánovaný európsky infračervený detekčný satelit, ktorý by mal byť vypustený do roku 2035.
