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Francúzsko investuje do vlastnej AI
Aktivistické organizácie dlhodobo upozorňujú, že technológie tejto spoločnosti môžu predstavovať riziko v podobe masového dohľadu, zásahov do občianskych slobôd a ochrany údajov.
Autor TASR
Paríž 16. júna (TASR) - Francúzska domáca spravodajská služba prestane spolupracovať s americkou technologickou spoločnosťou Palantir, uviedol v utorok premiér Sébastien Lecornu. Zároveň oznámil, že Francúzsko investuje 655 miliónov eur do rozvoja vlastných systémov umelej inteligencie (AI). Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Vo videu na sociálnych sieťach Lecornu uviedol, že Francúzsko by „nemalo byť závislé od dobrej vôle niektorých partnerov, ktorí môžu kedykoľvek vypnúť prístup“ k systémom AI.
Rozhodnutie Generálneho riaditeľstva pre vnútornú bezpečnosť (DGSI) ukončiť zmluvu so spoločnosťou Palantir nasleduje po tom, ako Spojené štáty minulý týždeň obmedzili prístup k výkonnému modelu AI spoločnosti Anthropic pre neamerických používateľov.
Tento prípad viedol vo viacerých krajinách vrátane Francúzska k výzvam na väčšiu technologickú nezávislosť Európy od USA. Palantir sa k rozhodnutiu Paríža a DGSI bezprostredne nevyjadril.
Spoločnosť založil podnikateľ Peter Thiel, miliardár zo Silicon Valley blízky americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Firma bola od svojho vzniku úzko prepojená s americkými tajnými službami a jej počiatočné financovanie pochádzalo od investičnej vetvy CIA s názvom In-Q-Tel. Palantir spolupracovala s americkými úradmi aj pri identifikácii nelegálnych migrantov a pri spracovaní údajov v rámci operácií USA a Izraela voči Iránu.
Aktivistické organizácie dlhodobo upozorňujú, že technológie tejto spoločnosti môžu predstavovať riziko v podobe masového dohľadu, zásahov do občianskych slobôd a ochrany údajov. Palantir však tvrdí, že štátnym inštitúciám a firmám poskytuje len nástroje na spracovanie veľkých objemov dát.
AFP pripomenula, že začiatkom júna britskí poslanci vyzvali na ukončenie zmluvy medzi tamojšou Národnou zdravotnou službou (NHS) a firmou Palantir. Podľa parlamentného výboru pre vedu, inovácie a technológie predstavuje závislosť od niekoľkých amerických dodávateľov „jasnú zraniteľnosť“, ktorá môže verejné služby vydať na milosť a nemilosť aktérov zo zahraničia.
Snahu uzavrieť s americkou spoločnosťou dohodu o spolupráci s londýnskou metropolitnou políciou zmaril pred časom aj londýnsky magistrát.
Vo videu na sociálnych sieťach Lecornu uviedol, že Francúzsko by „nemalo byť závislé od dobrej vôle niektorých partnerov, ktorí môžu kedykoľvek vypnúť prístup“ k systémom AI.
Rozhodnutie Generálneho riaditeľstva pre vnútornú bezpečnosť (DGSI) ukončiť zmluvu so spoločnosťou Palantir nasleduje po tom, ako Spojené štáty minulý týždeň obmedzili prístup k výkonnému modelu AI spoločnosti Anthropic pre neamerických používateľov.
Tento prípad viedol vo viacerých krajinách vrátane Francúzska k výzvam na väčšiu technologickú nezávislosť Európy od USA. Palantir sa k rozhodnutiu Paríža a DGSI bezprostredne nevyjadril.
Spoločnosť založil podnikateľ Peter Thiel, miliardár zo Silicon Valley blízky americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Firma bola od svojho vzniku úzko prepojená s americkými tajnými službami a jej počiatočné financovanie pochádzalo od investičnej vetvy CIA s názvom In-Q-Tel. Palantir spolupracovala s americkými úradmi aj pri identifikácii nelegálnych migrantov a pri spracovaní údajov v rámci operácií USA a Izraela voči Iránu.
Aktivistické organizácie dlhodobo upozorňujú, že technológie tejto spoločnosti môžu predstavovať riziko v podobe masového dohľadu, zásahov do občianskych slobôd a ochrany údajov. Palantir však tvrdí, že štátnym inštitúciám a firmám poskytuje len nástroje na spracovanie veľkých objemov dát.
AFP pripomenula, že začiatkom júna britskí poslanci vyzvali na ukončenie zmluvy medzi tamojšou Národnou zdravotnou službou (NHS) a firmou Palantir. Podľa parlamentného výboru pre vedu, inovácie a technológie predstavuje závislosť od niekoľkých amerických dodávateľov „jasnú zraniteľnosť“, ktorá môže verejné služby vydať na milosť a nemilosť aktérov zo zahraničia.
Snahu uzavrieť s americkou spoločnosťou dohodu o spolupráci s londýnskou metropolitnou políciou zmaril pred časom aj londýnsky magistrát.