Francúzsko je hlboko znepokojené vývojom iránskeho jadrového programu

Paríž 2. marca (TASR) - Francúzsko vo štvrtok vyjadrilo veľké znepokojenie nad vývojom iránskeho jadrového programu. Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) totiž v Iráne zaznamenala častice uránu obohateného tesne pod hranicou 90 percent potrebných na výrobu atómovej bomby. Informovala o tom agentúra AFP, od ktorej TASR správu prevzala.



"Táto správa uvádza, že smer, ktorým sa Irán uberá, je veľmi znepokojujúci," povedala hovorkyňa francúzskeho ministerstva zahraničných vecí Anne-Claire Legendreová. Dodala, že takýto vývoj iránskeho jadrového programu je "bezprecedentný a mimoriadne závažný".



MAAE v pondelkovej správe uviedla, že vysoko obohatené častice s obsahom 83,7 percenta izotopu uránu-235 zaznamenala vo vzorke odobranej 22. januára v iránskom zariadení pri obci Fordú.



Iránska vláda v spojitosti s nálezom tvrdí, že počas procesu obohacovania uránu "mohli nastať neúmyselné výkyvy". Teherán pritom ešte minulý týždeň uviedol, že sa nepokúša obohatiť urán na viac ako 60 percent.



Generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi sa v sobotu v Teheráne stretne s iránskym prezidentom Ebráhímom Raísím v snahe o obnovenie dialógu o iránskom jadrovom programe. V stredu to avizoval diplomatický zdroj oboznámený so záležitosťou.



Teherán obohacuje urán výrazne nad limity stanovené v prelomovej jadrovej dohode so svetovými mocnosťami z roku 2015. V roku 2018 však od dohody jednostranne odstúpili Spojené štáty podľa rozhodnutia vtedajšieho prezidenta Donalda Trumpa.



Irán podpísal pôvodnú dohodu okrem Spojených štátov aj s Britániou, Francúzskom, Nemeckom, Ruskom a Čínou.