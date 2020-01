Francúzsko je odhodlané pokračovať v boji proti IS

Paríž 6. januára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok avizoval, že je rozhodnutý pokračovať v boji proti militantnej skupine Islamský štát (IS), k čomu bude patriť aj francúzska vojenská prítomnosť na Blízkom východe. Informovala o tom agentúra AP.



Macron na pondelkovom zasadnutí vlády tiež povedal, že odsudzuje "agresívne zámery" Iránu a jeho rozhodnutie nedodržiavať záväzky z tzv. jadrovej dohody s veľmocami z roku 2015.



Vyjadrenia Macrona sprostredkovala hovorkyňa vlády Sibeth Ndiayeová. Francúzsky líder podľa nej apeloval na zníženia napätia vystupňovaného po nedávnych udalostiach vrátane amerického náletu, pri ktorom minulý piatok v Bagdade zahynul popredný iránsky veliteľ.



Do vojenskej operácie proti IS v Iraku a Sýrii je zapojených vyše 1000 francúzskych vojakov.



Macron v telefonáte s prezidentom USA Donaldom Trumpom v nedeľu vyjadril svoju "úplnú solidárnosť" so Spojenými štátmi vedenou koalíciou v Iraku, ako aj odhodlanie Francúzska spolupracovať s partnermi na zmierňovaní napätia. Iracký parlament vyzval v nedeľu na odchod amerických vojakov z krajiny.



Francúzsky minister financií Bruno Le Maire v pondelok povedal, že súčasné napätie na Blízkom východe by mohlo ovplyvniť globálny hospodársky rast a opätovne posilniť extrémistov IS.



"Vždy sa musíte pýtať, komu slúži táto nestabilita a kto z nej profituje. Nestabilita na Blízkom východe je dnes prínosom len pre jednu organizáciu: skupinu Islamský štát," vyhlásil Le Maire pre rozhlasovú stanicu France Inter.



Dodal, že táto nestabilita "zvýši teroristickú hrozbu vo Francúzsku a Európe".