Francúzsko je v šoku z vraždy tínedžerky, ktorú zabili jej spolužiaci

Paríž 11. marca (TASR) - Francúzska justícia sa zaoberá prípadom dvoch tínedžerov podozrivých zo zabitia 14-ročného dievčaťa, ktoré zhodili do rieky Seina. Obaja neplnoletí - dievča a chlapec - boli obvinení z vraždy a sú momentálne vo vyšetrovacej väzbe.



Čin, ktorý spáchali, vyvolal v krajine šok, konštatovala agentúra DPA. Podľa francúzskych médií im vzhľadom na ich nízky vek hrozí maximálne 20 rokov väzenia.



Telo 14-ročnej Alishe sa našlo začiatkom týždňa utopené v Seine na parížskom predmestí Argenteuil neďaleko Paríža.



Obeť a predpokladaní páchatelia, ktorí majú okolo 15 rokov, sa dobre poznali. Chodili do rovnakej školy a podľa prokurátora Érica Corbauxa medzi Alishou a chlapcom došlo aj ku krátkemu milostnému vzťahu. Napokon však chlapec začal chodiť s dievčaťom, ktoré je teraz podozrivé.



Dievčatá si vraj spočiatku dobre rozumeli, ale chlapec túto situáciu zle znášal. Nakoniec sa rozhádali, došlo aj k fyzickej potýčke medzi dievčatami a na Alishinom účte na sieti Snapchat sa objavili jej intímne fotografie.



Súkromná odborná škola Cognacq-Jay v Argenteuil medzičasom informovala, že obaja útočníci boli dočasne vylúčení zo školy v dôsledku "haknutia" telefónu obete a šírenia kompromitujúcich fotografií.



Disciplinárne konanie sa nimi sa v škole začalo vo februári. Vypočutá bola Alisha i jej matka, ktorej vedenie školy odporučilo, aby kontaktovala aj políciu.



Obom podozrivým "bol zakázaný vstup do zariadenia a v utorok boli predvolaní na disciplinárnu radu" - konala by sa deň po Alishinej smrti, informovala škola.



Čin sa odohral v pondelok popoludní na nábreží Seiny pod diaľničným viaduktu A15, na poľnej ceste mimo obývaného územia, medzi riekou a železničnými traťami.



Z výsluchov obvinených vyplýva, že chlapec Alishu udrel a potom s pomocou druhého dievčaťa hodil - ešte živú - do Seiny, v ktorej sa utopila.



Po návrate domov sa chlapec priznal matke, čo urobil, a z domu ušiel k priateľom. Tam ho aj zadržala polícia, ktorú informovala matka obvineného tínedžera.



Podľa francúzskych médií sa v sobotu v Argenteuil bude konať pochod na pamiatku zabitej školáčky.