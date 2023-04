Francúzsko je zdesené verdiktom nad kritikom Kremľa Kara-Murzom

Paríž 17. apríla (TASR) - Francúzsko vyjadrilo v pondelok "zdesenie" v súvislosti s verdiktom nad ruským opozičným politikom a kritikom Kremľa Vladimirom Kara-Murzom, ktorého moskovský súd odsúdil na 25 rokov za kritiku vojny Ruska proti Ukrajine. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Francúzske ministerstvo zahraničných vecí zároveň vyzvalo Moskvu na prepustenie "politických väzňov".



Uväznenie Kara-Murzu je "ďalším z prejavov represívnej kampane, ktorú ruské orgány vedú proti hlasom kritickým voči (štátnej) moci a jej agresívnej vojne proti Ukrajine", dodal francúzsky rezort diplomacie prostredníctvom svojho hovorcu.



Paríž tiež vyjadril "znepokojenie v súvislosti so zhoršujúcim sa zdravotným stavom pána Kara-Murzu" a vyzval na jeho prepustenie, cituje AFP.



Na okamžité prepustenie Kara-Murzu vyzvali aj OSN, Spojené štáty i Británia. Kara-Murza získal britské občianstvo po tom, čo sa do Spojeného kráľovstva prisťahoval spolu so svojou matkou z Ruska vo veku 15 rokov.



Moskovský súd odsúdil v pondelok Kara-Murzu na 25 rokov väzenia za údajnú vlastizradu, šírenie nepravdivých informácií o ruskej armáde a účasť na činnosti "nežiadúcej organizácie". Obvinenia proti nemu súvisia s jeho prejavom z 15. marca 2022 pred snemovňou reprezentantov amerického štátu Arizona, v ktorom slovne odsúdil ruskú vojenskú inváziu na Ukrajinu. Vo vyšetrovacej väzbe bol od vlaňajšieho apríla.