Francúzsky kasačný súd potvrdil odsúdenie expremiéra Fillona

Paríž 24. apríla (TASR) - Francúzsky najvyšší súd v stredu definitívne potvrdil odsúdenie bývalého premiéra Francoisa Fillona v kauze sprenevery, ktorej sa dopustil vytvorením fiktívneho pracovného miesta pre svoju manželku Penelope. Zároveň nariadil nový súdny proces o uložení trestu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Fillona (70) v júni 2020 uznali za vinného z toho, že svoju manželku zamestnal ako poslaneckú asistentku a za fiktívnu prácu jej v priebehu 15 rokov vyplatil státisíce eur z verejných zdrojov.



Rozsudok v máji 2022 potvrdil aj odvolací súd, Fillonovi však znížil výšku trestu, a to z pôvodných piatich na štyri roky väzenia, z toho tri roky podmienečne. Jeho manželke Penelope znížil trest z troch na dva roky podmienečného odňatia slobody.



Súd zároveň ponechal v platnosti pokuty vo výške 375.000 eur, ktorú musí zaplatiť každý z manželov. Páru tiež nariadili, aby vrátil 800.000 eur Národnému zhromaždeniu - dolnej komore francúzskeho parlamentu - ktorá Penelope Fillonovej mzdu poslaneckej asistentky svojho manžela vyplácala a bola v spore žalujúcou stranou.



Kasačný súd ako najvyšší justičný orgán vo Francúzsku teraz rozsudky voči nim potvrdil, o výške trestu a odškodnení sa však uskutoční nové konanie pred parížskym odvolacím súdom. Podľa AFP by sa tak mohlo stať v najbližších mesiacoch.



V súlade s francúzskymi smernicami pre výkon trestu je však nepravdepodobné, že sa Fillon skutočne ocitne za mrežami, uvádza AFP. Namiesto toho by mu mohlo byť nariadené nosenie tzv. monitorovacieho náramku na členku.



Manželský pár trvá na tom, že Penelope Fillonová prácu poslaneckej asistentky skutočne vykonávala.



Kauza známa aj ako "Penelopegate" prenikla na verejnosť v roku 2017 počas kampane pred prezidentskými voľbami a viedla k tomu, že Fillon sa vzdal prezidentskej kandidatúry.