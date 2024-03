Katedrálu Notre-Dame otvoria načas v decembri

Paríž 27. marca (TASR) - Parížska katedrála Notre-Dame, ktorú v roku 2019 zničil požiar, bude znovuotvorená pre návštevníkov načas 8. decembra. V stredu to uviedol Philippe Jost, výkonný riaditeľ vládnej agentúry, ktorá dohliada na rekonštrukciu katedrály. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Dodržíme termíny aj rozpočet," povedal Jost pred francúzskym senátnym výborom.



Ikonickú katedrálu ročne navštevovalo 12 miliónov ľudí až do 15. apríla 2019, keď ju spustošil ničivý požiar. Po odstránení sutín sa rekonštrukcia začala o takmer tri roky neskôr.



Jost ocenil prácu firiem a reštaurátorov, ktoré sa na renovácii Chrámu matky Božej v Paríži podieľajú. Očakáva, že rozpočet rekonštrukcie bude nižší ako plánovaných 550 miliónov eur. Ďalších 150 miliónov zostane nevyužitých z obrovskej zbierky peňažných darov po požiari. Podľa Josta sa využijú na "urýchlenú" obnovu kamennej fasády katedrály, ktorá sa má začať od roku 2025.



Po nedávnom demontovaní lešenia je veža gotickej katedrály, ktorá sa pred piatimi rokmi dramaticky zrútila, opäť viditeľná na parížskej panoráme. Veža, tzv. sanktusník, je identická s predchodkyňou z 19. storočí podľa návrhu architekta Eugena Viollet-Le-Duca.



V súčasnosti prebieha inštalácia olovenej strechy na masívnom dubovom ráme, zmontovaného z dubového dreva bez použitia kovových skrutiek podľa stáročných postupov.



Okrem montáže hasiacich sprinklerov (rozprašovačov) bola každá sekcia dreveného rámu "oddelená", aby sa zabránilo šíreniu akéhokoľvek budúceho požiaru, povedal Jost.



"Rekonštrukcia vydrží najmenej 860 rokov," povedal s odkazom na to, ako dlho katedrála vydržala od svojho prvého dokončenia v roku 1163.