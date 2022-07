Katedrálu Notre-Dame znovu otvoria v roku 2024

Paríž 29. júla (TASR) - Parížska katedrála Notre-Dame bude znovu otvorená v roku 2024, päť rokov po tom, ako ju zničil rozsiahly požiar. Oznámila to vo štvrtok francúzska ministerka kultúry Rima Abdul-Malaková, ktorú cituje tlačová agentúra Reuters.



Podľa ministerky sa skončila záchranná fáza obnovy a koncom leta sa budú môcť začať samotné rekonštrukčné práce. Katedrálu v polovici apríla 2019 vážne poškodil požiar, ktorý zničil strechu a štíhlu drevenú vežičku nad presbytériom - sanktusník. Katastrofu vtedy sledoval v priamom prenose celý svet.



"Sme presvedčení, že rok 2024 bude rokom dokončenia veľkej časti týchto prác, rokom opätovného otvorenia katedrály pre veriacich a verejnosť," povedala Abdul-Malaková počas návštevy miesta.



Krátko po požiari francúzsky prezident Emmanuel Macron vyhlásil, že katedrála z 12. storočia, bude obnovená. Neskôr prisľúbil, že ju opäť otvoria do roku 2024, keď bude Francúzsko hostiť letné olympijské hry.



Chrám obnovujú do podoby, ako ju v polovici 19. storočia zrekonštruoval francúzsky architekt Eugene Viollet-le-Duc. Po ukončení zabezpečovacej fázy v roku 2021 a vyčistení interiéru katedrály bude rekonštrukcia zahŕňať najmä obnovu drevenej strešnej konštrukcie, klenieb a sanktusníka.



Paríž chce upraviť aj najbližšie okolie katedrály. Magistrát spomedzi štyroch uchádzačov koncom júna vybral belgického krajinného architekta Basa Smetsa.



Notre-Dame je jedným z turisticky najvyhľadávanejších miest na svete; katedrálu pred požiarom každoročne navštívilo niekoľko miliónov ľudí.