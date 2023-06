Kláštor na ostrove Le Mont-Saint-Michel oslavuje tisícročnicu

Paríž 5. júna (TASR) - Obľúbená turistická destinácia vo francúzskej Normandii kláštor na ostrove Le Mont-Saint-Michel oslavuje milénium. Do novembra budú na mieste prebiehať výstavy, tanečné podujatia a koncerty. TASR správu prevzala od americkej tlačovej agentúry AP.



V pondelok tam vystúpi s príhovorom prezident Emmanuel Macron, ktorý si tiež plánuje pozrieť výstavu artefaktov zameranú na históriu tohto románskeho kláštora vrátane obnovenej sochy svätého Michala.



Výstavu, ktorú pripravovali dva roky, otvorili v máji. Návštevníci sa dozvedia o spôsobe, akým vybudovali túto monumentálnu stavbu nachádzajúcu sa na skalnatom ostrove spojenom s pevninou iba úzkym chodníkom počas odlivu. Zobrazuje pôvodnú stavbu z roku 966, ktorá však čoskoro kapacitne nestačila množstvám prichádzajúcich pútnikov. To prinútilo staviteľov vybudovať v 11. storočí kláštor, ktorý stojí dodnes.



Francúzsko investovalo do obnovy kláštora v priebehu 15 rokov viac než 32 miliónov eur. Orgány sa zároveň snažia o zachovanie okolitého prostredia národnej pamiatky pred vplyvom masového turizmu. Le Mont-Saint-Michel patrí medzi jednu z najnavštevovanejších destinácií vo Francúzsku mimo Paríža. V roku 2022 navštívilo ostrov 2,8 milióna ľudí, z nich 1,3 milióna si prišlo pozrieť samotný kláštor.



Podľa legendy sa v roku 708 archanjel Michal zjavil biskupovi z neďalekej obce Avranches s pokynom, aby postavil na skalnom výbežku chrám k jeho úcte.