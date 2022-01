Klienti domovov seniorov vo Francúzsku chcú podať po škandále žalobu

Paríž 31. januára (TASR) - Škandál súvisiaci s obvinením zo zlej starostlivosti o klientov luxusných zariadení pre seniorov medzinárodnej siete Orpea vo Francúzsku vyústil v nedeľu do odvolania jej generálneho riaditeľa, a to s okamžitou platnosťou. Informovala o tom v pondelok agentúra AFP.



Záujem o túto sieť vo Francúzsku vyvolala kniha s názvom Hrobári (Les Fossoyeurs) nezávislého novinára Victora Castaneta. Podľa jeho zistení tam bol zavedený neoficiálny systém, v rámci ktorého sú klientom "prideľované" základné služby, ako sú pomoc s hygienou, lekárska starostlivosť a dokonca aj podávanie jedál.



Tento "systém" mal údajne zlepšiť ziskovosť konkrétneho zariadenia a tým aj celej siete.



Zamestnanci a príbuzní, ktorých Castanet cituje, napríklad tvrdia, že seniori sú niekedy celé hodiny v znečistenej spodnej bielizni alebo bez akejkoľvek starostlivosti a záujmu personálu.



Sieť Orpea spochybnila novinárove tvrdenia ako "nepravdivé, škandalózne a škodlivé", no zároveň uviedla, že o posúdenie situácie v domovoch požiadala dve nezávislé firmy. Tiež rozhodne poprela Castanetovo tvrdenie, že mu nemenovaný "sprostredkovateľ" ponúkol 15 miliónov eur výmenou za to, že skončí s prešetrovaním podozrení.



Orpea prevádzkuje po celom svete takmer 1200 domovov, z toho asi 350 vo Francúzsku.



Predstavitelia spoločnosti Orpea sú na utorok predvolaní k členke francúzskej vlády poverenej záležitosťami týkajúcimi sa seniorov Brigitte Bourguignonovej.



Ako v pondelok informoval web France Info, vláda tiež prijme opatrenia na posilnenie kontrol vo všetkých domovoch dôchodcov.



Denník Le Parisien napísal, že Sarah Saldmannová, právnička špecializujúca sa na trestné a rodinné právo, "má v úmysle podať hromadnú žalobu obsahujúcu súbor sťažností na správcu domovov dôchodcov" siete Orpea.



Podľa právničky sa na ňu obrátilo niekoľko obetí, ktoré chcú podať spoločnú hromadnú žalobu proti skupine Orpea za nedbanlivosť, ohrozovanie životov a zabitie z nedbanlivosti.