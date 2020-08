Paríž kritizuje neústupčivosť Londýna v pobrexitových rokovaniach

Paríž 31. augusta (TASR) - Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian v pondelok povedal, že pokrok v pobrexitových rozhovoroch medzi EÚ a Britániou nenastáva z dôvodu "neústupčivého" a "nerealistického" prístupu Londýna. Informovala o tom agentúra AFP.



"Pokrok v rozhovoroch nenastáva z dôvodu neústupčivého a jasne nerealistického postoja Spojeného kráľovstva," povedal Le Drian v príhovore k francúzskym veľvyslancom v európskych krajinách.



Le Drian tiež uviedol, že EÚ je v súvislosti s dosiahnutím pobrexitovej dohody "zjednotená tak, ako ešte nikdy", uvádza agentúra Reuters. To, či sa napokon podarí dospieť k dohode, však podľa neho teraz závisí od postoja britskej strany.



Po odchode Británie z EÚ k 31. januáru tohto roku začali obe strany intenzívne diskusie s cieľom vymedziť nový rámec svojich budúcich vzťahov a uzavrieť dohodu o voľnom obchode.



Rokovania sa musia ukončiť ešte počas tzv. prechodného obdobia, ktoré sa skončí 31. decembra 2020. Ak sa dovtedy nepodarí dosiahnuť v tomto smere dohodu, od 1. januára 2021 sa vzájomné obchodné vzťahy EÚ a Británie budú riadiť všeobecnými pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO).



Dosiahnutiu dohody dosiaľ bránia vzájomné nezhody v oblastiach ako rybolov či štátna podpora. Prípadná dohoda musí byť pripravená na schválenie do summitu EÚ, ktorý sa bude konať 15.-16. októbra, aby sa ešte do konca roka stihol dokončiť proces jej ratifikácie.