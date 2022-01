Francúzsko kritizuje odsúdenie svojho občana v Iráne

Paríž 25. januára (TASR) - Francúzska vláda kritizovala utorňajší verdikt iránskeho súdu, ktorý odsúdil francúzskeho občana Benjamina Briera na osem rokov väzenia za špionáž, informovala agentúra AFP.



"Nič nedokáže ospravedlniť tento verdikt, je neprijateľný," uviedlo vo vyhlásení ministerstvo zahraničných vecí s tým, že Briere bol v Iráne ako turista.



Briere (36) je podľa dostupných informácií momentálne jediný občan západnej krajiny väznený v Iráne, ktorý nemá aj iránske občianstvo. Islamská republika zadržiava desiatky osôb s dvojakým občianstvom, ktoré svoju vinu odmietajú. Tvrdia, že ich zadržiavajú na príkaz vplyvných revolučných gárd, aby Irán mohol následne so západnými štátmi vyjednať ich prepustenie výmenou za ústupky.



Iránske bezpečnostné zložky Briera, rodáka z Lyonu, zadržali v máji 2020, keď pomocou dronu snímal scenérie v prírodnom parku v púšti neďaleko turkménsko-iránskych hraníc. Následne bol obvinený zo špionáže a propagandy proti islamskej republike.



Obvinenie zo špionáže iránske úrady odôvodnili tým, že Briere zhotovoval snímky v oblasti, kde je to zakázané. Podľa príbuzných bol v Iráne ako turista. On sám obvinenia vznesené Iránom odmieta.



Koncom decembra Brierova sestra a právnik v spoločnom vyhlásení uviedli, že začal držať hladovku, "aby upozornil iránske a francúzske úrady na absurdnosť svojho zadržania". Francúzske médiá poznamenali, že Briere takto vyjadroval protest aj proti tomu, že vedenie väznice mu počas vianočných sviatkov nepovolilo telefonický kontakt s rodinou.