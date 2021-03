Francúzsko kritizuje plány spolupracovať s Izraelom na výrobe vakcín

Paríž 4. marca (TASR) - Francúzsko kritizovalo plány Rakúska a Dánska spolupracovať s Izraelom na výskume a výrobe očkovacích látok proti novému druhu koronavírusu. Takéto úsilie podľa Paríža ešte viac poškodí jednotu Európskej únie v otázke očkovacej kampane. Informoval o tom agentúra AFP.



Francúzske ministerstvo zahraničných vecí zdôraznilo, že "najúčinnejšie riešenie pre splnenie našich potrieb očkovania musí zostať v rámci EÚ". "Zaisťuje to solidaritu medzi členskými štátmi EÚ, ktorá je podstatnejšia než kedykoľvek predtým," uviedol rezort francúzskej diplomacie vo vyhlásení v stredu večer.



Minister zahraničia Jean-Yves Le Drian v stredu priznal "značné" nedostatky v politike EÚ týkajúcej s vakcinácie obyvateľstva, no zároveň odmietol jednotlivé iniciatívy obchádzajúce Úniu. "Štáty EÚ by mali namiesto toho zhromaždiť svoje zdroje a zvýšiť produkčné kapacity vakcín v Európe," poznamenal.



Európski predstavitelia čelia tlaku čo sa týka urýchlenia očkovania proti koronavírusu, ktoré zaostáva v porovnaní s Izraelom či Britániou, ktoré vakcíny schválili niekoľko týždňov predtým, než tak urobila Európska lieková agentúra (EMA).



Rakúsky kancelár Sebastian Kurz ohlásil partnerstvo s Izraelom v pondelok so slovami, že EMA je "v schvaľovaní vakcín príliš pomalá". "Nemôžeme sa už výlučne spoliehať na EÚ," povedal Kurz pred odletom do Izraela, kde sa vo štvrtok spoločne s dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou stretne s izraelským predsedom vlády Benjaminom Netanjahuom. Témou ich rozhovorov má byť spolupráca pri výrobe vakcín a výskume.



Výzvam na upustenie od plánov spolupracovať s Izraelom čelí i dánska premiérka. Jej politickí partneri totiž izraelskej vláde vyčítajú, že vakcínou proti koronavírusu neočkuje obyvateľov palestínskych území (Predjordánsko a pásmo Gazy) okupovaných Izraelom rovnako ako svojich občanov.