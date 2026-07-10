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Francúzsko: Lesné požiare spálili dvakrát viac územia než vlani
Francúzska Rada pre klimatické otázky upozornila, že opatrenia vlády proti globálnemu otepľovaniu sú nedostatočné.
Autor TASR
Paríž 10. júla (TASR) — Francúzsko zaznamenalo od začiatku roka viac ako 8000 požiarov, ktoré spálili územie s rozlohou vyše 25.000 hektárov, čo je približne dvojnásobok v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Uviedol to v piatok generálny riaditeľ civilnej ochrany a krízového manažmentu na ministerstve vnútra Julien Marion. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Francúzsko v týchto dňoch sužuje tretia vlna horúčav od mája, pričom pre niektoré oblasti na západe krajiny bola vydaná výstraha najvyššieho (červeného) stupňa. V rôznych regiónoch sa už týždeň šíria požiare.
Francúzska Rada pre klimatické otázky upozornila, že opatrenia vlády proti globálnemu otepľovaniu sú nedostatočné. Podľa expertky Valérie Masson-Delmottovej sa krajina „dostáva do nebezpečnej zóny“, keďže infraštruktúra, územné plánovanie, ekosystémy a riadenie hospodárstva sú nastavené na klimatické podmienky, ktoré sa už zmenili.
Horúčavy v máji a v júni spôsobili podľa úradov viac ako 2300 úmrtí, z toho vyše 2000 v júni.
Vláda oznámila otvorenie „chladiacich centier“ pre ohrozené skupiny obyvateľov, ako sú starí ľudia či ľudia bez domova. V nemocniciach už bolo nainštalovaných 6000 z plánovaných 30.000 klimatizačných jednotiek. Podľa údajov z minulého roka je vo Francúzsku viac ako 2900 zdravotníckych zariadení.
Podľa meteorologickej služby Météo-France budú horúčavy pokračovať do 14. júla, keď je vo Francúzsku štátny sviatok – Deň dobytia Bastily.
Francúzsko v týchto dňoch sužuje tretia vlna horúčav od mája, pričom pre niektoré oblasti na západe krajiny bola vydaná výstraha najvyššieho (červeného) stupňa. V rôznych regiónoch sa už týždeň šíria požiare.
Francúzska Rada pre klimatické otázky upozornila, že opatrenia vlády proti globálnemu otepľovaniu sú nedostatočné. Podľa expertky Valérie Masson-Delmottovej sa krajina „dostáva do nebezpečnej zóny“, keďže infraštruktúra, územné plánovanie, ekosystémy a riadenie hospodárstva sú nastavené na klimatické podmienky, ktoré sa už zmenili.
Horúčavy v máji a v júni spôsobili podľa úradov viac ako 2300 úmrtí, z toho vyše 2000 v júni.
Vláda oznámila otvorenie „chladiacich centier“ pre ohrozené skupiny obyvateľov, ako sú starí ľudia či ľudia bez domova. V nemocniciach už bolo nainštalovaných 6000 z plánovaných 30.000 klimatizačných jednotiek. Podľa údajov z minulého roka je vo Francúzsku viac ako 2900 zdravotníckych zariadení.
Podľa meteorologickej služby Météo-France budú horúčavy pokračovať do 14. júla, keď je vo Francúzsku štátny sviatok – Deň dobytia Bastily.