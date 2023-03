Leteckú aj vlakovú dopravu vo Francúzsku narušia štrajky proti reforme

Paríž 7. marca (TASR) - Vo Francúzsku sa v utorok očakávajú rozsiahle výpadky leteckej aj vlakovej dopravy, a to pre nové ohlásené štrajky zamestnancov dopravného sektora namierené proti vládnemu návrhu dôchodkovej reformy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA odvolávajúcej sa na vyhlásenia tamojších úradov.



Francúzsky úrad pre civilné letectvo oznámil, že letecké spoločnosti požiadal, aby na utorok a stredu zrušili 20 percent letov na parížskom letisku Charlesa de Gaulla.



Na letiskách v mestách Beauvais, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Marseille, Montpellier, Nice, Toulouse aj letisku Paríž-Orly má byť zrušených až 30 percent letov.



Francúzska štátna železničná spoločnosť SNCF v pondelok uviedla, že štrajky vážne postihnú aj vlakovú dopravu v krajine a tiež cezhraničné spojenia.



Nemecká štátna železničná spoločnosť Deutsche Bahn informovala, že zrušené budú všetky cezhraničné vysokorýchlostné vlaky ICE a TGV premávajúce medzi oboma krajinami. Výpadky niektorých vlakových spojení hlásila aj súkromná spoločnosť Thalys.



Zmeny v dôchodkovom systéme predstavila francúzska vláda ešte v januári. Postupne až do roku 2030 sa má zvyšovať minimálny vek odchodu do dôchodku zo súčasných 62 na 64 rokov. Ľudia tiež budú musieť odpracovať aspoň 43 rokov, aby mali nárok na plný dôchodok.



Cieľom zmien je udržať dôchodkový systém bez deficitu, ktorý hrozí už v najbližšom desaťročí pre starnutie francúzskej populácie.



Okrem odchodového veku, chce však vláda zvyšovať aj výšku minimálneho mesačného dôchodku, a to na približne 1200 eur.