< sekcia Zahraničie
Francúzsko: Libanon potrebuje prostriedky na odzbrojenie Hizballáhu
Iránom podporovaný Hizballáh je značne oslabený po vojne s Izraelom, ktorú ukončila dohoda o prímerí v novembri 2024.
Autor TASR
Bejrút 6. februára (TASR) - Libanonská armáda musí dostať prostriedky na odzbrojenie militantného hnutia Hizballáh, uviedol francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot pred očakávanou piatkovou cestou do libanonskej metropoly. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Francúzsko si predstavuje silný a suverénny Libanon, ktorý má štátny monopol na zbrane,“ povedal minister. „Prvým krokom tejto misie je poskytnúť libanonským ozbrojený silám prostriedky, aby mohli pokračovať v odzbrojovaní Hizballáhu,“ doplnil Barrot. Francúzsko bude 5. marca hostiť konferenciu na podporu libanonskej armády, pripomína AFP.
Iránom podporovaný Hizballáh je značne oslabený po vojne s Izraelom, ktorú ukončila dohoda o prímerí v novembri 2024. Libanonská armáda oznámila v januári, že v súlade s touto dohodou dokončila prvú fázu plánu na odzbrojenie hnutia.
„Libanonská vláda splnila svoje záväzky tým, že spustila a dokončila prvú fázu plánu na odzbrojenie,“ vyhlásil Barrot. „Teraz sa musí začať druhá fáza a v súvislosti s tým sa v nadchádzajúcich dňoch predstaví plán ešte pred konaním konferencie,“ vysvetlil. Druhá fáza plánu sa týka oblasti medzi riekami Lítání a Awali, približne štyridsať kilometrov južne od Bejrútu.
Francúzsky minister zahraničných vecí sa v piatok v rámci zahraničnej cesty plánuje stretnúť s najvyššími predstaviteľmi Libanonu v Bejrúte, pričom už absolvoval aj návštevu do Sýrie a Iraku.
„Francúzsko si predstavuje silný a suverénny Libanon, ktorý má štátny monopol na zbrane,“ povedal minister. „Prvým krokom tejto misie je poskytnúť libanonským ozbrojený silám prostriedky, aby mohli pokračovať v odzbrojovaní Hizballáhu,“ doplnil Barrot. Francúzsko bude 5. marca hostiť konferenciu na podporu libanonskej armády, pripomína AFP.
Iránom podporovaný Hizballáh je značne oslabený po vojne s Izraelom, ktorú ukončila dohoda o prímerí v novembri 2024. Libanonská armáda oznámila v januári, že v súlade s touto dohodou dokončila prvú fázu plánu na odzbrojenie hnutia.
„Libanonská vláda splnila svoje záväzky tým, že spustila a dokončila prvú fázu plánu na odzbrojenie,“ vyhlásil Barrot. „Teraz sa musí začať druhá fáza a v súvislosti s tým sa v nadchádzajúcich dňoch predstaví plán ešte pred konaním konferencie,“ vysvetlil. Druhá fáza plánu sa týka oblasti medzi riekami Lítání a Awali, približne štyridsať kilometrov južne od Bejrútu.
Francúzsky minister zahraničných vecí sa v piatok v rámci zahraničnej cesty plánuje stretnúť s najvyššími predstaviteľmi Libanonu v Bejrúte, pričom už absolvoval aj návštevu do Sýrie a Iraku.