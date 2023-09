Francúzsko ľutuje, že Poľsko zakazuje dovoz ukrajinského obilia

New York 21. septembra (TASR) - Francúzska ministerka zahraničných vecí Catherina Colonnová v stredu v New Yorku povedala, že rozhodnutie Poľska zakázať dovoz ukrajinského obilia je "neodôvodnený". Tento spor zvýšil napätie medzi Varšavou a Kyjevom, informuje vo štvrtok TASR podľa tlačovej agentúry AFP.



Európska únia minulý týždeň oznámila, že ukončuje dočasné obmedzenia pre dovoz ukrajinského obilia do piatich susedných štátov Ukrajiny vrátane Poľska. Varšava však oznámila, že tento zákaz nechá jednostranne v platnosti, čo podráždilo Kyjev.



"Toto napätie je poľutovaniahodné," uviedla Colonnová v interview pre AFP popri 78. zasadnutiu Valného zhromaždenia OSN v New Yorku.



Colonnová dodala, že podľa štúdie EÚ dovoz ukrajinského obilia nenaruší trh ani neuškodí európskym farmárom.



"Trh sa nijako neotriasa a ide zrejme o vnútorné politické okolnosti, ktoré niektorých našich partnerov, žiaľ, tlačia k takémuto postoju, na ktorý nemajú žiadny dôvod," dodala.



Napätie zosilnelo v stredu, keď si Varšava predvolala ukrajinského veľvyslanca pre výroky prezidenta Volodymyra Zelenského na zasadnutí VZ OSN.



Zelenskyj povedal, že niektoré národy predstierali solidaritu s Ukrajinou. Varšava tieto výroky odsúdila ako "neodôvodnené v prípade Poľska, ktoré podporuje Ukrajinu od prvých dní vojny".



Invázia Ruska na Ukrajinu zablokovala plavebné trasy cez Čierne more a hlavnou tranzitnou trasou a cieľom exportu ukrajinského obilia sa stala EÚ.



EÚ v máji schválila obmedzenia dovozu niektorých agrokomodít do Bulharska, Maďarska, Poľska, Rumunska a na Slovensko, aby ochránila tamojších farmárov. Tí sa totiž sťažovali, že ukrajinský dovoz prudko znižuje ceny na domácich trhoch.



Tieto opatrenia umožňovali tranzit ukrajinských farmárskych produktov cez päť krajín do ďalších častí sveta, ale zakazovali ich predaj na domácom trhu.



Európska komisia minulý týždeň v piatok oznámila, že zákaz dovozu nepredĺži. Argumentovala tým, že "narušenia trhu v piatich členských štátoch susediacich s Ukrajinou boli odstránené".



Poľsko, Maďarsko a Slovensko oznámili, že tohto rozhodnutie EK nebudú dodržiavať. Kyjev na to reagoval oznámením, že podá proti trom štátom sťažnosť na pôde Svetovej obchodnej organizácie (WTO).