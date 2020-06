Francúzsko, Luxembursko a Portugalsko preberú časť migrantov z Malty

Brusel 9. júna (TASR) - Tri členské štáty EÚ súhlasili s prijatím niektorých zo 425 migrantov, ktorí boli koncom minulého týždňa vylodení na Malte. S odkazom na hovorcu Európskej komisie (EK) to v utorok uviedla tlačová agentúra DPA.



Francúzsko, Luxembursko a Portugalsko v pondelok exekutíve Európskej únie oznámili svoju pripravenosť prijať časť zo skupiny migrantov, zatiaľ však nie sú známe podrobnosti o tom, aké počty migrantov každá z troch uvedených krajín prijme.



Vlády Francúzska, Luxemburska a Portugalska zareagovali na naliehavé výzvy Malty po tom, ako stovky migrantov zachránených na mori a po dlhšiu dobu zadržiavaných na prenajatých lodiach mimo maltských územných vôd dostali v sobotu povolenie vylodiť sa na tento stredomorský ostrov.



Mnohí z vylodených migrantov strávili na lodi niekoľko týždňov - niektorí z nich nemohli vstúpiť na pevninu už od 30. apríla. Malta, podobne ako Taliansko, svoje rozhodnutie držať migrantov mimo územia krajiny zdôvodňovala snahou zabrániť šíreniu koronavírusovej pandémie.



Komisárka Rady Európy pre ľudské práva Dunja Mijatovičová minulý týždeň skritizovala Maltu za zadržiavanie utečencov na súkromných lodiach a upozornila, že táto situácia je neudržateľná.



Hovorca Európskej komisie, ktorá je zodpovedná za koordináciu prerozdeľovania migrantov medzi členskými krajinami EÚ, ocenil, že migranti sa mohli vylodiť, a dodal, že na záchranu migrantov, ktorí sa snažia dostať do Európy stredomorskou cestou, je potrebné dlhodobé riešenie na úrovni celej EÚ.



DPA pripomenula, že nemecká mimovládna organizácia Sea Watch v pondelok oznámila, že obnoví svoje operácie na záchranu migrantov v Stredozemnom mori a že prijala opatrenia na zabránenie šírenia choroby Covid-19 na palube lode Sea Watch 3, ktorá sa po trojmesačnom zadržiavaní v sicílskom prístave Messina vyplavila k líbyjským brehom.



Po viac ako dvoch mesiacoch bude Sea Watch jedinou mimovládnou organizáciou, ktorá vykonáva záchranné operácie na mori. Jej cieľom je zachraňovať migrantov, ktorí sa ocitli v núdzi na mori po tom, ako odišli z Líbye v snahe dostať sa do Európy.





spravodajca TASR Jaromír Novak