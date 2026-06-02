Mandon: Francúzsko má málo vojakov a zbraní, výroba sa musí zrýchliť
Autor TASR
Paríž 2. júna (TASR) - Francúzsko má málo vojakov, potrebuje viac zbraní a urýchliť ich výrobu. Vo vypočutí pred senátom to vyhlásil náčelník generálneho štábu francúzskych ozbrojených síl generál Fabien Mandon. TASR o tom informuje podľa portálu Politico.
„Ešte sme nedosiahli úroveň potrebnú na to, aby sme mohli plnohodnotne čeliť výzvam, ktoré nás čakajú,“ povedal Mandon v súvislosti s počtom vojakov slúžiacich v ozbrojených silách.
Mandon senátorom opísal výzvy pre francúzsku armádu. Vzdušné sily sú podľa neho príliš malé a výroba nových zbraní je pomalá. Zdôraznil však, že armáda je schopná rýchlo nasadiť vojakov a vojenskú techniku v prostrediach od Grónska až po Blízky východ.
Podľa generála nie je vylúčené, že Nemecko sa môže stať najväčšou vojenskou mocnosťou na európskom kontinente a predstihnúť tak Francúzsko. „Pre Američanov sa Nemecko postupne stáva európskym vzorom,“ zdôraznil.
Očakáva sa, že Nemecko bude do roku 2029 vynakladať na obranu ročne 153 miliárd eur, čiže približne 3,5 percenta HDP krajiny. Francúzsko naopak plánuje do roku 2030 dosiahnuť výdavky vo výške približne 76,3 miliardy eur.
Náčelník generálneho štábu vystúpil počas rokovaní o novele zákona o vojenskom plánovaní, ktorý do roku 2030 vyčleňuje na obranu ďalších 36 miliárd eur, avšak nepočíta s tým, že by Paríž nakupoval ďalšie lietadlá alebo vojnové lode.
