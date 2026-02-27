Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Francúzsko má novú ministerku kultúry

Catherine Pégardová. Foto: TASR/AP

Pégardová je bývalá novinárka a riaditeľka paláca vo Versailles.

Autor TASR
Paríž 26. februára (TASR) - Novou francúzskou ministerkou kultúry sa vo štvrtok stala Catherine Pégardová. Na tomto poste nahradila Rachidu Datiovú, ktorá v stredu podala svoju demisiu, aby sa mohla sústrediť na kandidatúru na post starostky Paríža v marcových voľbách. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Pégardová je bývalá novinárka a riaditeľka paláca vo Versailles. Jej vymenovanie oznámila kancelária francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona.

Okrem novej ministerky kultúry Paríž vo štvrtok oznámil aj ďalšie zmeny. Bývalá ministerka Sabrina Roubacheová sa vráti do vlády ako námestníčka ministra školstva a vzdelávania, hovorkyňa vlády Maud Bregeonová sa stane námestníčkou ministerky energetiky a zákonodarkyňa Camille Galliardová-Minierová bude námestníčkou ministerky pre osoby so zdravotným postihnutím.
