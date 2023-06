Francúzsko má po požiaroch v roku 2022 obavy z ďalšieho suchého leta

Paríž 14. júna (TASR) - Dve tretiny francúzskych vodných nádrží sú pod normálnou úrovňou pre jún, oznámil v stredu minister životného prostredia Christophe Béchu. To vyvoláva obavy, že sa zopakuje extrémne suché leto poznamenané požiarmi. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



"Vládnu veľmi vážne obavy" predovšetkým o južné regióny, napríklad údolie rieky Rhôna a pobrežie Stredozemného mora, povedal minister pre stanicu CNews. Podľa neho je "nutné viac šetriť vodou" a chrániť jej zásoby.



"Máme dve tretiny krajiny, kde je vodná hladina pod normálnymi úrovňami, 66 percent je veľmi veľa," dodal. Spomenul asi 15 regiónov, kde už platia značné obmedzenia pre využívanie vody.



Vlaňajšie prírodné požiare spálili 72.000 hektárov v 50 z 96 departementov európskej časti Francúzska vrátane ostrovov, čo si vyžiadalo evakuáciu približne 60.000 ľudí.



Úrad prezidenta Emmanuela Macrona to tento mesiac označil za "nevídanú klimatickú udalosť".



Francúzsko od minulého roka posilnilo protipožiarne prostriedky, napríklad zvýšilo počet hasičských lietadiel z 38 na 47. Plánom je tiež zamestnať 3600 záložných hasičov, ktorí budú pripravení na nasadenie do krízových zón.



Hoci v niektorých francúzskych regiónoch boli v posledných týždňoch husté lejaky, "májový a júnový dážď je menej účinný" pri dopĺňaní vodnej hladiny, pretože vlahu nasávajú rastliny, vysvetlil Béchu.



So zmenou klímy "voda niekedy padá prudšie, koncentrovanejším spôsobom a väčšina týchto dažďových zrážok sa kvôli vyšším teplotám stratí", dodal minister.



Béchu napriek tomu povedal, že nedostatok vody je menej rozsiahly než minulé leto, pričom v niektorých regiónoch sú vodné hladiny vyššie než vlani - napríklad v Bretónsku na severozápade Francúzska.