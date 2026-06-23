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Francúzsko má za sebou najteplejšiu noc od začiatku meraní
Podľa predbežných údajov z utorňajšieho rána dosiahol celoštátny teplotný ukazovateľ – teda priemer nameraných hodnôt z 30 staníc po celom Francúzsku – hodnotu 21,6 stupňov Celzia.
Autor TASR
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Paríž 23. júna (TASR) - Noc z pondelka na utorok bola vôbec najteplejšou vo Francúzsku od začiatku meraní v roku 1947, informovala meteorologická agentúra Météo-France. Premiér Sébastien Lecornu zároveň oznámil, že od 18. júna sa v krajine utopilo celkovo 40 ľudí, najmä mladých, ktorí sa v rekordných horúčavách chceli schladiť vo vode. Upozornila na to agentúra AFP, píše TASR.
Podľa predbežných údajov z utorňajšieho rána dosiahol celoštátny teplotný ukazovateľ – teda priemer nameraných hodnôt z 30 staníc po celom Francúzsku – hodnotu 21,6 stupňov Celzia. Predchádzajúci rekord 21,4 stupňov Celzia pochádzal z 25. júla 2019.
Horúčavy sužujú Francúzsko už od minulého týždňa a narúšajú každodenný život. V ich dôsledku museli prerušiť vyučovanie na mnohých školách a železničné spoločnosti zoškrtali viacero spojov. Krízou sa bude v utorok na mimoriadnom zasadnutí zaoberať aj vláda.
Podľa predbežných údajov z utorňajšieho rána dosiahol celoštátny teplotný ukazovateľ – teda priemer nameraných hodnôt z 30 staníc po celom Francúzsku – hodnotu 21,6 stupňov Celzia. Predchádzajúci rekord 21,4 stupňov Celzia pochádzal z 25. júla 2019.
Horúčavy sužujú Francúzsko už od minulého týždňa a narúšajú každodenný život. V ich dôsledku museli prerušiť vyučovanie na mnohých školách a železničné spoločnosti zoškrtali viacero spojov. Krízou sa bude v utorok na mimoriadnom zasadnutí zaoberať aj vláda.