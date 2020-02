Macron chce zastaviť izolovanie moslimov od zvyšku spoločnosti

Paríž 19. februára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron chce ráznejšie zakročiť proti radikalizácii a separácii moslimov od zvyšku francúzskej spoločnosti. Šéf Elyzejského paláca to uviedol v utorok počas pracovného výjazdu do mesta Mulhouse, informuje tlačová agentúra DPA.



Macron označil separatizmus za nepriateľa a za jav nezlučiteľný so slobodou, rovnosťou a jednotou národa. Podľa jeho slov je neprijateľné, aby v mene náboženstva dochádzalo k porušovaniu zákonov. "Na francúzskej pôde nemôžeme mať zákony Turecka," zdôraznil prezident.



Vo Francúzsku sa nesmie nikdy pripustiť, aby náboženské zákony boli nadradené zákonom republiky, dodal. Macron tiež povedal, že Francúzsko hodlá postupne zrušiť činnosť imámov, ktorých vysielajú cudzie štáty, a zároveň zvýšiť počet moslimských učencov a lídrov vyškolených vo Francúzsku.



Vo Francúzsku pôsobí množstvo imámov vyškolených a platených krajinami ako Turecko či Alžírsko, uvádza DPA. Macron tvrdí, že Francúzsko musí opätovne získať kontrolu nad cudzími vplyvmi a bojovať proti nim, pričom podotkol, že tieto opatrenia nie sú zamerané na stigmatizovanie islamu.



Nedostatok spoločenských, športových, mimoškolských alebo kultúrnych činností na mnohých predmestiach predstavuje podľa Macrona problém.



Počas výjazdu do mesta Mulhouse na východe Francúzska prezident navštívil tamojšiu nepokojnú štvrť Bourtzwiller, policajnú stanicu a kultúrne združenia. Jeho vláda prisľúbila, že bude bojovať proti násiliu, radikalizácii a zločinu na predmestiach.