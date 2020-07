Macron podporuje rekonštrukciu veže Notre-Dame v pôvodnej podobe

Paríž 9. júla (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron podporuje rekonštrukciu veže parížskej katedrály Notre-Dame v jej pôvodnej podobe, uviedol vo štvrtok v stanovisku Elyzejský palác, ktorý citovala agentúra AFP.



Prezident pôvodne presadzoval obnovenie vežičky v modernom architektonickom štýle.



"Prezident dôveruje expertom a schválil základné náčrty projektu navrhnutého hlavným architektom, ktorý chce vežu zrekonštruovať v pôvodnej podobe," uvádza stanovisko.



Francúzska ministerka kultúry Roselyne Bachelotová skôr vo štvrtok uviedla, že existuje "široký konsenzus" o tom, že štíhla veža katedrály by mala byť zrekonštruovaná v pôvodnej podobe.



Bachelotová vo vysielaní rozhlasovej stanice dodala, že "tvrdiť, že to bude presne také isté, je ťažké". Nová veža by mala byť "v rovnakom duchu" ako pôvodná.



Katedrálu Notre-Dame zachvátil požiar 15. apríla 2019. Oheň zničil strechu celej hlavnej lode a niektoré stredoveké okenné vitráže. Poškodili sa aj vnútorné časti chrámu, najmä preto, že dovnútra sa zrútila veža, tzv. sanktusník, ktorá prerazila celé jedno pole krížovej klenby a časť klenieb v zadnej časti chrámu.



Roztavené olovo použité na streche chrámu kontaminovalo okolie katedrály.