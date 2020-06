E. Macrona čaká na budúci týždeň stretnutie s princom Charlesom

V roku 1890 sa narodil francúzsky generál, politik a štátnik CHARLES DE GAULLE, ktorý bol prvým prezidentom 5. francúzskej republiky (1958-1969). Zomrel 9.11.1970. Foto: TASR/AP

Londýn 12. júna (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa na budúci týždeň stretne v Londýne s britským princom Charlesom, informovala v piatok agentúra AFP. Bude to Macronova prvá zahraničná cesta od začiatku pandémie koronavírusu SARS-CoV-2.Macron do Londýna pricestuje vo štvrtok, aby si pripomenul 80. výročie prejavu bývalého francúzskeho prezidenta Charlesa de Gaulla. Ten 18. júna 1940 v Spojenom kráľovstve v rozhlase predniesol emotívny prejav, v ktorom vyzval Francúzov na boj proti Nemecku.Macron takisto mestu Londýn udelí Rad Čestnej légie. Britská metropola bude siedme mesto, ktorému bolo toto najvyššie francúzske vyznamenanie udelené.Návšteva Londýna bude Macronovou prvou zahraničnou cestou od 27. februára, keď sa zúčastnil na francúzsko-talianskom summite v Neapole. Následník britského trónu princ Charles a jeho manželka Camilla budú prvými členmi britskej kráľovskej rodiny, ktorí sa počas pandémie zúčastnia na významnej udalosti.Charlesa v marci pozitívne testovali na ochorenie COVID-19 a strávil obdobie samoizolácie v letnom sídle kráľovskej rodiny Balmoral v Škótsku.Na Macrona sa nebude vzťahovať povinná 14-dňová karanténa, ktorú musí absolvovať väčšina ľudí prichádzajúcich do krajiny zo zahraničia. Hovorca britského premiéra Borisa Johnsona podľa AFP povedal, že francúzska delegácia v tomto prípade spadá to kategórie zástupcov zahraničnej krajiny alebo teritória, na ktorých sa toto opatrenie nevzťahuje.De Gaulle v hodnosti plukovníka bol v máji 1940 prvým a jediným francúzskym veliteľom, ktorý prinútil Nemcov ustúpiť počas invázie do Francúzska. Za prejavenú statočnosť ho povýšili na generála a stal sa zástupcom ministra pre národnú obranu a vojnu.V júni 1940 však Francúzsko opustil, pretože nesúhlasil s kapituláciou svojej vlasti. Francúzskym prezidentom bol v rokoch 1959-69.