Macron si pripomenul afrických vojakov, ktorí sa vylodili v Provence

Paríž 18. augusta (TASR) – Francúzsky prezident Emmanuel Macron opäť vyzval, aby boli ulice v krajine pomenované po hrdinoch druhej svetovej vojny pochádzajúcich z Afriky. Správu priniesla tlačová agentúra DPA.



„Oživme slávnu spomienku na týchto hrdinov tým, že po nich v srdci našich miest a obcí pomenujeme ulice, námestia a pamätníky," povedal v pondelok večer Macron v rámci osláv 76. výročia vylodenia v meste Bormes-les-Mimosas v regióne Provence-Alpes-Cote d'Azur.



Magistráty už predtým dostali zoznam mien osôb z Afriky, ktoré počas druhej svetovej vojny bojovali za Francúzsko.



Vojaci z Afriky zohrali významnú úlohu pri vylodení v regióne Provence. Operácia na južnom pobreží Francúzska sa začala 15. augusta 1944. Táto vojenská akcia je menej známa než vylodenie spojencov v Normandii 6. júna 1944, ktoré sa do dejín zapísalo ako Deň D.



Macron vo svojom príhovore zároveň zdôraznil, že vo Francúzsku nedôjde k žiadnemu odstraňovaniu sôch alebo vymazávaniu mien, ako sa to deje vo svete v rámci protirasistických protestov. „Toto nie je spôsob, akým sa prezentuje francúzsky národ," uviedol.



Macron so svojou manželkou trávi letnú dovolenku v stredomorskom sídle Fort de Brégancon. Macron tam vo štvrtok privíta nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú.



Macron sa tu vlani v lete stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom pred summitom skupiny G7, z ktorej bolo Rusko vylúčené po invázii na ukrajinský Krym v roku 2014.



V roku 1985 sa tu stretli francúzsky prezident Francois Mitterand a nemecký kancelár Helmut Kohl. Fort de Brégancon je oficiálnym letným sídlom francúzskych prezidentov od roku 1968.