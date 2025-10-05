Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Francúzsko: Macron vymenoval novú vládu pod vedením premiéra Lecornua

Na archívnej Emmanuel Macron. Foto: TASR/AP

Nové zloženie kabinetu predstavil takmer mesiac po vymenovaní Lecornua, pričom mnohí kľúčoví členovia vlády si svoje posty ponechali.

Autor TASR
Paríž 5. októbra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v nedeľu vymenoval novú vládu pod vedením premiéra Sébastiena Lecornua. Nové zloženie kabinetu predstavil takmer mesiac po vymenovaní Lecornua, pričom mnohí kľúčoví členovia vlády si svoje posty ponechali. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Novým ministrom obrany je Bruno Le Maire, ktorý v rokoch 2017 až 2024 zastával funkciu ministra financií.

Roland Lescure bol vymenovaný za ministra hospodárstva a podľa francúzskej tlačovej agentúry ho čaká náročná úloha predložiť rozpočet. Agentúra Reuters informuje, že Lescure je blízkym spojencom francúzskeho prezidenta.

Jean-Noël Barrot bude ministrom zahraničných vecí aj v novej vláde. Vo svojich funkciách zostávajú aj minister vnútra Bruno Retailleau a minister spravodlivosti Gérald Darmanin.

Ministerstvo kultúry bude naďalej viesť Rachide Datiová. Tú francúzska prokuratúra vyšetruje v súvislosti s majetkovým priznaním, v ktorom neuviedla vlastníctvo luxusných šperkov a hodiniek.

Predchodcovia Lecornua v úrade premiéra - Francois Bayrou a Michel Barnier - boli obaja odvolaní v parlamente v dôsledku patovej situácie ohľadom francúzskeho rozpočtu.

Francúzsko sa už dlho nachádza v rozpočtovej a politickej kríze. DPA upozorňuje, že z hľadiska hospodárskeho výkonu má Francúzsko so 114 percentami HDP tretí najvyšší verejný dlh v Európskej únii, hneď po Grécku a Taliansku. Vládne výdavky patria tiež medzi najvyššie v Európe, pričom rozpočtový deficit za vlaňajšok dosiahol 5,8 percenta HDP.

Lecornu má podľa plánu v utorok vystúpiť v parlamente. Niekoľko ľavicových strán pohrozilo, že voči jeho vláde podajú návrh na vyslovenie nedôvery, informuje AFP.
