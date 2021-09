Macron vyzval v prvý školský deň žiakov, aby sa nechali zaočkovať

Paríž 2. septembra (TASR) - Francúzsky prezident Emanuel Macron vyzval vo štvrtok deti, ktoré sa po prázdninách vracajú do škôl, aby sa dali zaočkovať proti koronavírusu, informovala agentúra Reuters.



"Musíte sa naďalej nechávať očkovať a musíte, aj keď viem, že je to trochu nepríjemné, pokračovať v nosení rúšok v triedach. Umývajte si ruky a dodržujte odstup," prihovoril sa Macron vo videonahrávke žiakom. Macron zároveň v prvý školský deň navštívil žiakov v škole v meste Marseille.



Vo Francúzsku je v súčasnosti proti koronavírusu zaočkovaných 47 percent detí vo veku od 12 do 17 rokov. Po otvorení nového školského roka vyvoláva nízka miera zaočkovanosti medzi deťmi obavy z toho, kedy príde opätovné zatváranie škôl.



Vo Francúzsku denne evidujú vysoké počty nových prípadov nákazy koronavírusom už od júla. V polovici augusta prišlo k miernemu poklesu nových prípadov a v krajine tak v súčasnosti denne zaznamenávajú približne 17.000 prípadov. V krajine je plne zaočkovaných takmer 44 miliónov ľudí, čo predstavuje 65,6 percenta francúzskej populácie.



Vo Francúzsku začali v stredu podávať tretiu dávku vakcíny proti koronavírusu ľudom starším ako 65 rokov a ohrozeným skupinám. Francúzske ministerstvo zdravotníctva odhaduje, že v krajine je až 18 miliónov ľudí, ktorí spĺňajú podmienky na preočkovanie treťou dávkou.