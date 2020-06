Macronova kancelária poprela správu o predčasných voľbách

Paríž 11. júna (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron nemá v úmysle odstúpiť a otvoriť tým cestu pre predčasné voľby. Uviedla to jeho kancelária po správe denníka Le Figaro, podľa ktorej Macron najväčším sponzorom svojej strany údajne povedal, že tento krok zvažuje. Píše o tom vo štvrtok agentúra AFP.



Noviny Le Figaro vo svojej správe uvádzajú, že Macron tento prekvapivý krok oznámil počas videokonferencie s niektorými najväčšími sponzormi svojej centristickej strany, ktorí sa stretli približne pred dvoma týždňami v Londýne. Informáciu denníku potvrdila osoba, ktorá bola na tejto schôdzke prítomná.



Cieľom by bolo posilniť jeho legitimitu v čase, keď sa Francúzsko spamätáva z koronavírusovej pandémie, ako aj oslabiť prípadných protivníkov. "Určite vyhrám, pretože nemám súpera," uviedol údajne Macron.



Macronova kancelária túto správu denníka poprela. Uviedla, že "prezident svoju rezignáciu nikdy nenavrhol ani sa nikdy nezúčastnil na videokonferencii s darcami".



Le Figaro vo svojej správe taktiež citoval nemenovaného predstaviteľa Elyzejského paláca, ktorý povedal: "Vstupujeme do fázy reflexie a konzultácií, kde sa zvažuje všetko." Dodal, že zmienené Macronovo rozhodnutie by mohlo prísť "v nasledujúcich týždňoch alebo mesiacoch".



AFP pripomenula, že Macronova vládna strana Republika v pohybe (LREM) stratila v máji väčšinu v parlamente, keď sa niekoľko poslancov vrátane súčasných či bývalých členov LREM pridali k novej frakcii.



LREM od svojho vzniku pred približne štyrmi rokmi zažívalo prudký nárast podpory a v roku 2017 bol za prezidenta zvolený jej kandidát Macron. Strana sa nevyhraňuje ani ako ľavicová, ani ako pravicová, a jej cieľom je zrušiť rigorózne vymedzenie na dva politické tábory. LREM sa však nepodarilo získať si postavenie v regiónoch Francúzska.