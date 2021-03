Francúzsko malo tajiť úroveň rádioaktivity z testov v Tichomorí

Paríž 9. marca (TASR) - Francúzska vláda roky tajila skutočnú úroveň rádioaktivity, ktorej bolo počas troch desaťročí jadrových skúšok v Tichomorí vystavené obyvateľstvo Francúzskej Polynézie. Vyplýva to z najnovšej správy investigatívnej webstránky Disclose.ngo, ktorá bola zverejnená v utorok.



Jadrové testy z rokov 1966-1996 mali negatívny dopad na zdravie "takmer celého obyvateľstva" týchto tichomorských ostrovov, ktoré sú zámorským územím Francúzska, píše sa v správe, z ktorej citovala agentúra AFP.



"Naše odhady sú dvoj- až desaťnásobne vyššie ako tie od francúzskej organizácie pre jadrový výskum CEA z roku 2006," uviedol Disclose.ngo.



Francúzsky investigatívny portál preskúmal zhruba 2000 strán dokumentov francúzskej armády, ktoré tamojší rezort obrany odtajnil v roku 2013. Správu vypracoval v spolupráci s prestížnou americkou Princetonskou univerzitou a britskou spoločnosťou Interprt.



Analyzovaním máp či fotografií a na základe desiatok rozhovorov s predstaviteľmi vo Francúzsku aj Francúzskej Polynézii sa im podarilo hodnoverne zrekonštruovať tri kľúčové jadrové testy a ich následky, priblížil The Guardian. Ide o skúšky s označením Aldébaran z roku 1966, Encelade z roku 1971 a Centaure z roku 1974.



Rádioaktivita, ktorá do okolia unikla pri teste s názvom Centaur z júla 1974, "postihla približne 110.000 ľudí, takmer celé vtedajšie obyvateľstvo Francúzskej Polynézie," píše sa v správe.



Investigatívny projekt tiež zverejnil utajenú správu z Paríža, ktorú polynézska vláda dostala vlani vo februári. V správe sa píše o náraste počtu prípadov rakoviny štítnej žľazy u obyvateľov Gambierových ostrovov, súčasti Francúzskej Polynézie, ktorý má priamo súvisieť s francúzskym jadrovým testom Aldébaran, píše The Guardian.



Francúzska vláda zriadila kompenzačný mechanizmus pre obete jadrových skúšok až v roku 2010. Do dnešného dňa odškodnila 454 ľudí, z toho len 63 obyvateľov Francúzskej Polynézie. V ostatných prípadoch šlo najmä o zahraničných pracovníkov a francúzskych vojakov, ktorí na súostroví pôsobili v čase jadrových skúšok, pripomína The Guardian.