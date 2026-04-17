Piatok 17. apríl 2026Meniny má Rudolf
Francúzsko: Máme kapacity na odstránenie mín z Hormuzského prielivu

Loď prechádza cez Hormuzský prieplav. Foto: TASR/AP

Francúzsko a Veľká Británia budú v piatok predsedať videokonferencii približne 40 krajín.

Autor TASR
Paríž 17. apríla (TASR) - Európske krajiny ako Belgicko, Holandsko a Francúzsko disponujú kapacitami na odstraňovanie mín, čo by mohlo pomôcť zabezpečiť prechod cez Hormuzský prieliv. V piatok to uviedla francúzska ministerka obrany Catherine Vautrinová pre stanicu TF1. Upozornila na to agentúra Reuters, píše TASR.

„Existujú kapacity na poskytovanie plne podporovaných sprievodných služieb, samozrejme, v žiadnom prípade nie ofenzívnych, pre lode s cieľom zaistiť bezpečný prechod cez prieliv; o tom sa bude dnes rokovať v Paríži,“ dodala.

Francúzsko a Veľká Británia budú v piatok predsedať videokonferencii približne 40 krajín. Cieľom je dať Spojeným štátom najavo, že niektorí z ich najbližších spojencov sú pripravení zohrať úlohu pri obnovení slobody plavby v Hormuzskom prielive.

Strategická morská úžina spája Perzský záliv s Arabským morom a je kľúčovou trasou, cez ktorú bežne prúdi približne pätina svetovej produkcie ropy. Irán od začiatku vojny so Spojenými štátmi a Izraelom výrazne obmedzil tranzit cez prieliv, čo spôsobilo rast cien energií. Po neúspešných rokovaniach medzi USA a Iránom oznámil Washington blokádu iránskych prístavov, aby tým zabránil Teheránu vyberať poplatky za prepravu a obmedzil jeho príjmy z ropy.
