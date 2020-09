Francúzske médiá po vyhrážkach podporili týždenník Charlie Hebdo

Paríž 23. septembra (TASR) - Viac než 100 francúzskych spravodajských médií v stredu vyzvalo ľudí, aby podporili miestny satirický týždenník Charlie Hebdo, na ktorého parížsku redakciu v roku 2015 zaútočili ozbrojení islamistickí extrémisti.



Výzva prišla po tom, ako sa zamestnancom tohto časopisu niekto vyhrážal smrťou, informuje tlačová agentúra AFP.



Charlie Hebdo začiatkom septembra, keď sa začal súdny proces s podozrivými komplicmi útokov, znovu zverejnil karikatúry proroka Mohameda.



Hoci sa náklad daného čísla vo Francúzsku vypredal, vyvolalo to odsúdenie zo strany niekoľkých moslimských krajín a militanti z teroristickej siete al-Káida pohrozili zopakovaním masakru z januára 2015.



Otvorený list zverejnený spravodajskými médiami odsudzuje "nové totalitné ideológie, ktoré niekedy tvrdia, že sú inšpirované náboženskými textami".



"Nepriatelia slobody musia pochopiť, že my všetci spolu sme ich neochvejnými oponentmi, a to bez ohľadu na naše rozdiely v názoroch či vierovyznaní," uvádza sa ďalej vo výzve.



Pri útoku na redakciu Charlie Hebdo zahynulo 12 ľudí vrátane niekoľkých najslávnejších francúzskych karikaturistov. Streľbu spustili bratia Said a Chérif Kouachiovci.



Pojednávanie sa začalo za prísnych bezpečnostných opatrení. V súdnej sieni bolo prítomných 11 zo 14 podozrivých komplicov, ktorí mali pomáhať Kouachiovcom, ako aj útočníkovi, ktorý o dva dni nato zaútočil na parížsky kóšer supermarket.



Útoky predznamenali vlnu islamistického násilia, ktoré si vo Francúzsku vyžiadalo 258 mŕtvych a vyvolalo diskusiu o bezpečnosti, ako aj o spolužití v multikultúrnej spoločnosti.



Týždenník Charlie Hebdo je svojím odtabuizovaným štýlom a provokatívnymi karikatúrami všeobecne považovaný za kontroverzný.