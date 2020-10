Medzi zadržanými po vražde učiteľa sú aj študenti jeho školy

Na archívnej snímke policajné auto prichádza na miesto, kde muž podrezal priamo na ulici hrdlo stredoškolskému učiteľovi dejepisu, ktorý nedávno vo svojej triede ukazoval karikatúry proroka Mohameda v meste Conflans-Saint-Honorine v severozápadnej časti metropolitnej oblasti Paríža v piatok 16. októbra 2020. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke sú policajti pred školou, kde muž podrezal priamo na ulici hrdlo stredoškolskému učiteľovi dejepisu, ktorý nedávno vo svojej triede ukazoval karikatúry proroka Mohameda v meste Conflans-Saint-Honorine v severozápadnej časti metropolitnej oblasti Paríža v piatok 16. októbra 2020. Foto: TASR/AP

Paríž 19. októbra (TASR) - V súvislosti s vraždou učiteľa Samuela Patyho, ku ktorej došlo minulý piatok vo francúzskom meste Conflans-Sainte-Honorine, polícia zadržala už 15 podozrivých. Medzi nimi sú príbuzní útočníka i štyria žiaci školy College du Bois-d'Aulne, kde Paty učil dejepis a zemepis, informoval v pondelok portál France Info.Podľa zdroja oboznámeného s vyšetrovaním "" neskoršiemu útočníkovi ukázalo, ktorý z učiteľov je Paty. Médiá uviedli, že študenti za to možno dostali odmenu.V súvislosti s Patyho vraždou polícia v pondelok vykonala razie u desiatok ľudí podozrivých z islamistickej radikalizácie.Minister vnútra Gérald Darmanin tiež v pondelok oznámil, že sa začalo vyšetrovanie vo viac ako 80 prípadoch v spojitosti s nenávistnými prejavmi na internete. Zavraždený učiteľ bol tiež terčom takýchto útokov. Podľa Darmanina bola na Patyho zrejme uvalená fatva.Patyho zavraždili v piatok popoludní v blízkosti školy, kde učil. Útočníka, 18-ročného mladíka čečenského pôvodu Abdoullakha Anzorova, polícia zabila, keď pri pokuse o zadržanie v neďalekom meste Éragny kládol odpor. Mladík bol ozbrojený nožom a strelnou zbraňou.Francúzske médiá informovali, že Paty začal cez sociálne siete dostávať vyhrážky po tom, ako na seminári o slobode vyjadrovania otvoril so svojou triedou diskusiu o karikatúrach islamského proroka Mohameda. Rodič jedného zo študentov podal na učiteľa v tejto súvislosti sťažnosť, no muž podozrivý z útoku na škole dieťa nemal.V reakcii na vraždu Patyho chce 13 regiónov Francúzska vydať knihu všetkých politických a náboženských karikatúr, ktorej výtlačky budú následne distribuované do stredných škôl. Podľa agentúry AFP to v pondelok oznámil Renaud Muselier, ktorý predsedá združeniu Regióny Francúzska. Jeho kongres sa konal v pondelok v meste Saint-Ouen v departemente Seine-Saint-Denis. Iniciátori projektu oslovia aj kolégium historikov, aby "".Muselier, ktorý vraždu učiteľa Patyho odsúdil ako "", informoval, že do projektu sa zapojí aj ministerstvo školstva, aby ""." zdôraznil Muselier pred minútou ticha, ktorou si regionálni politici uctili pamiatku zavraždeného učiteľa.Jeho pozostalých v pondelok v Elyzejskom paláci v Paríži prijal prezident Emmanuel Macron. Jeho úrad medzičasom potvrdil, že celoštátny smútočný akt, ktorým si Francúzsko uctí zavraždeného, sa bude konať v stredu.