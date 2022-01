Francúzsko mení pravidlá pre cestovateľov, bude zisťovať účel cesty

Paríž 2. januára (TASR) – Francúzsko v nedeľu vydalo nové pravidlá pre vstup do krajiny. Cestovatelia z väčšiny krajín sveta budú musieť po novom preukazovať účel svojej cesty, oznámilo v nedeľu francúzske ministerstvo vnútra.



Francúzske úrady rozdelili krajiny sveta do štyroch skupín - zelenej, oranžovej, červenej a tmavočervenej, v závislosti od vývoja tamojšej situácie so šírením nového koronavírusu.



Preukazovať účel svojej cesty nebudú musieť len cestujúci zo zelených krajín. Slovensko, tak ako aj ostatné krajiny Európskej únie, patrí aktuálne medzi zelené štáty. Pre vstup do Francúzska teda zatiaľ bude stačiť len potvrdenie o očkovaní alebo negatívny test na COVID-19, nie starší ako 48 hodín.



Neočkovaní cestujúci z oranžových krajín sa budú musieť podrobiť sedemdňovej karanténe a preukázať účel svojej cesty. Ako oprávnené sa budú uznávať napríklad dôvody pracovné alebo študijné, rovnako ako tranzit cez územie Francúzska.



Všetci cestovatelia, aj zaočkovaní, budú musieť pri príchode do krajiny predložiť negatívny test. Podobné pravidlá platia i pre červené krajiny, avšak povinná karanténa pre neočkovaných bola stanovená na desať dní.



Osoby prichádzajúce do Francúzska z tmavočervených krajín, sa musia preukázať negatívnym testom a zostať desať dní v karanténe, ktorá je kontrolovaná bezpečnostnými zložkami. Táto povinnosť platí rovnako pre zaočkovaných aj nezaočkovaných. V prípade tejto skupiny krajín majú povolení vstup do krajiny len francúzski občania, občania EÚ, diplomati a pracovníci dopravného sektoru. Povolený je aj tranzit, ktorý neprekročí 24 hodín.



Za tmavočervenú krajinu sa vo Francúzsku aktuálne považuje len Juhoafrická republika, kde bol vlani v novembri prvýkrát hlásený vysokonákazlivý variant omikron, ktorý sa už medzitým rozšíril do mnohých krajín sveta.



Špecifické podmienky okrem toho platia pre Spojené kráľovstvo. Všetci cestujúci prichádzajúci z Británie sa musia preukázať maximálne deň starým negatívnym testom, deklarovať účel svojej cesty a zostať desať dní v karanténe.



Francúzsko uznáva všetky vakcíny schválené Európskou liekovou agentúrou a tretiu dávku pre vstup zatiaľ nevyžaduje. Pravidlá sa sprísnili po tom, čo sa v krajine výrazne rozšíril variant omikron.