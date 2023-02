Francúzsky minister práce počas rozpravy o dôchodkoch lúštil krížovku

Paríž 17. februára (TASR) - Francúzsky minister práce Olivier Dussopt bol prichytený, ako počas dôležitej parlamentnej rozpravy o kontroverzných dôchodkových reformách lúšti krížovku. V piatok sa k tomu priznal i pred tamojšími médiami, no vyhlásil, že si len krátil čas medzi jednotlivými rokovaniami a pozabudol sa. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



"Urobil som niečo veľmi hlúpe," povedal 44-ročný Dussopt redaktorom francúzskej televízie BFMTV. Krížovku údajne vytiahol cez prestávku medzi zasadaniami a pokračoval v jej lúštení, aj keď sa rozprava obnovila.



Ministra práce, ktorý je veľkým zástancom dôchodkových reforiem, od rečníckeho pultu skritizoval aj poslanec Aurélien Pradié.



Zmeny v dôchodkovom systéme predstavila v januári vláda prezidenta Macrona. Postupne až do roku 2030 sa má zvyšovať minimálny vek odchodu do dôchodku zo súčasných 62 na 64 rokov. Ľudia tiež budú musieť odpracovať aspoň 43 rokov, aby mali nárok na plný dôchodok.



Proti tejto reforme vo štvrtok protestovalo desaťtisíce Francúzov. Veľké demonštrácie sa konali v mestách Marseille, Rennes a Bordeaux. Zamestnanci letísk, železníc a energetického sektora na podporu protestov štrajkovali.



Na 7. marca odborári avizujú generálny štrajk, po ktorom sa uskutočnia ďalšie protestné akcie 8. marca na Medzinárodný deň žien.