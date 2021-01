Francúzsky minister zdravotníctva upozornil na sprísnenie opatrení

Paríž 29. januára (TASR) - Francúzsky minister zdravotníctva Olivier Véran vo štvrtok verejnosť varoval, že mutácie koronavírusu SARS-CoV-2 sa rýchlo šíria, informovala agentúra DPA. Krajina zvažuje zavedenie ďalších opatrení s cieľom zabrániť šíreniu nákazy.



"To, čomu sa chceme vyhnúť, je epidémia v rámci epidémie," povedal Véran. Francúzsko v poslednom období zaznamenáva viac ako 20.000 nových prípadov koronavírusu denne, pripomína DPA.



Nové varianty vírusu sa podľa Vérana rýchlo šíria a najčastejšie sa z nich vyskytuje mutácia, ktorú po prvý raz zaznamenali v Británii.



Tlak na zdravotnícky systém v krajine i nápor na nemocnice sa zvyšuje, povedal minister a dodal, že nočný zákaz vychádzania, ktorý vo Francúzsku platí po 18.00 h večer, je do značnej miery účinný, šírenie vírusu sa však pomocou neho nedarí zastaviť. Francúzska vláda si podľa Vérana uvedomuje dôsledky obmedzení na jednotlivcov a hospodárstvo, dodal.



Hovorca francúzskej vlády Gabriel Attal v stredu uviedol, že v krajine môže byť po tretí raz zavedený celoplošný lockdown, pripomína DPA. Francúzky prezident Emmanuel Macron by mal podľa očakávaní oznámiť ďalšie opatrenia.



Ľudia vo Francúzsku v súčasnosti nemôžu opustiť svoje domovy po 18.00 h večer - okrem osôb dochádzajúcich do práce.