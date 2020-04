Francúzsky rezort obrany oznámil možnú nákazu na lietadlovej lodi

Paríž 8. apríla (TASR) - Francúzske ministerstvo obrany v stredu oznámilo, že lietadlová loď Charles de Gaulle sa vracia do prístavu pre podozrenie z výskytu nákazy koronavírusom na palube. Informovala o tom agentúra AP.



Ministerstvo uviedlo, že podozrenie na nákazu sa objavilo u 40 členov posádky. Tí sú teraz pod prísnym zdravotníckym dohľadom.



Tím lekárov s testami na koronavírus by sa mal na loď dostať už v stredu, aby prípadnú nákazu potvrdil a zabránil jej šíreniu.



Lietadlová loď v uplynulých týždňoch plnila misiu v Atlantickom oceáne. V súčasnosti sa vracia do prístavu v Toulon v Stredozemnom mori, kde mala pôvodne zakotviť 23. apríla.



Na palube sa nachádza asi 1900 členov posádky.



Minulý týždeň sa nákaza objavila aj na americkej lietadlovej lodi USS Theodore Rooseelt, ktorá momentálne kotví na Guame v Tichom oceáne. Americké ministerstvo obrany dosiaľ potvrdilo 230 infikovaných na palube lietadlovej lode.