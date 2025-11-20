< sekcia Zahraničie
Francúzsko musí byť pripravené na stratu svojich detí, povedal generál
Francúzske úrady sa podľa AFP snažia pripraviť obyvateľstvo na vojnu alebo krízu, ktorá by ich prinútila k určitým obetám.
Autor TASR
Paríž 20. novembra (TASR) - Náčelník generálneho štábu francúzskych ozbrojených síl generál Fabien Mandon vo štvrtok čelil kritike za výrok, že Francúzsko musí byť pripravené na „stratu svojich detí“ v prípadnom ozbrojenom konflikte s Ruskom. Informovali o tom agentúra AFP a magazín Politico, píše TASR.
Mandon to povedal v utorok na výročnom zasadnutí francúzskych starostov v Paríži. Vyzval ich, aby pripravili občanov na to, že možno budú musieť „akceptovať utrpenie, aby ochránili to, kým sme“. Hoci Francúzsko podľa neho má ekonomickú a demografickú silu odradiť Rusko, chýba mu „duch“ v spoločnosti, aby sa tejto hrozbe postavilo.
„Ak naša krajina zaváha, pretože nie je pripravená prijať – buďme úprimní – stratu svojich detí, utrpieť ekonomické škody, pretože prednosť bude mať obranná výroba, potom nám hrozí nebezpečenstvo,“ varoval.
Francúzske úrady sa podľa AFP snažia pripraviť obyvateľstvo na vojnu alebo krízu, ktorá by ich prinútila k určitým obetám. To sa ťažko presadzuje v polarizovanej spoločnosti, ktorá sa cíti ďaleko od frontovej línie a chránená odstrašujúcim prostriedkom vo forme jadrových zbraní. Mnohé krajiny NATO predpokladajú, že Moskva by mohla do roku 2030 nejakým spôsobom zaútočiť na Alianciu.
Na výroky Mandona zareagovali podľa magazínu Politico politické strany na oboch okrajoch politického spektra. Líder krajne ľavicovej strany Nepoddajné Francúzsko (LFI) Jean-Luc Mélenchon vyjadril úplný nesúhlas. Uviedol, že nie je úlohou Mandona „predpokladať obete, ktoré by vyplývali z našich diplomatických zlyhaní“.
Vodca komunistov Fabien Roussel generála obvinil z „neznesiteľnej“ rétoriky podnecujúcej vojnu a pripomenul mu, že po celom Francúzsku je 51.000 pamätníkov venovaných padlým vo vojne. LFI a komunisti boli jedinými parlamentnými skupinami, ktoré vlani hlasovali proti symbolickému uzneseniu povoľujúcemu dodávky vojenskej pomoci na Ukrajinu, pripomenulo Politico.
Ohlasy zazneli aj na opačnej strane politického spektra. „Človek musí byť pripravený zomrieť za svoju vlasť... ale vojna, ktorá sa vedie, musí byť spravodlivá alebo pochopiteľná, alebo musí byť nevyhnutná, aby bolo ohrozené samotné prežitie národa... Nemyslím si, že je veľa Francúzov, ktorí sú pripravení ísť a zomrieť za Ukrajinu,“ citovala AFP podpredsedu krajne pravicovej strany Národné združenie (RN).
Poslanec Sébastien Chenu (RN) vyjadril presvedčenie, že Mandon nemal „žiadnu legitimitu“ vysloviť takéto výroky, a tiež obavy, že odzrkadľujú myslenie prezidenta Emmanuela Macrona.
Vyjadrenia generála označil za šokujúce primátor mesta Nice Christian Estrosi. Je tiež člen stredopravicovej strany Horizons, ktorá je súčasťou Macronovej vládnej koalície. „Je úlohou náčelníka generálneho štábu armády takto znepokojovať krajinu? Je to prejav slabosti,“ uviedol Estrosi.
