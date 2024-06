Francúzsko: Muž s rusko-ukrajinským občianstvom plánoval bombový útok

Paríž 8. júna (TASR) - Muža s dvojakým ruským i ukrajinským občianstvom v piatok predbežne obvinili z terorizmu a prípravy bombového útoku vo Francúzsku, uviedla tamojšia prokuratúra. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Dvadsaťšesťročného muža zadržali v pondelok v hoteli severne od francúzskej metropoly Paríž. Vyšetrovatelia v súčasnosti pátrajú po možných komplicoch, uviedla vo vyhlásení francúzska prokuratúra pre boj proti terorizmu.



K zadržaniu podozrivého došlo deň pred návštevou amerického prezidenta Joea Bidena vo Francúzsku a tri dni pred príchodom ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského do krajiny, pripomína AP. Obaja štátnici do Francúzska pricestovali pri príležitosti 80. výročia vylodenia spojencov v Normandii a stretli sa aj s tamojším prezidentom Emmanuelom Macronom.



Doposiaľ nebolo bezprostredne jasné, či údajné sprisahanie s cieľom uskutočniť bombový útok malo spojitosť s vojnou na Ukrajine. Vzťahy medzi Ruskom a Francúzskom sú v súvislosti s týmto konfliktom v uplynulých mesiacoch čoraz napätejšie.



Podľa vyjadrenia prokuratúry utrpel podozrivý muž závažné popáleniny po tom, čo v jeho hotelovej izbe explodovalo výbušné zariadenie. Po ošetrení ho vypočúvala francúzska vnútorná bezpečnostná služba.



Vo vyhlásení sa uvádza, že podozrivý muž bol v piatok predvedený pred vyšetrujúceho sudcu, ktorý ho predbežne obvinil z účasti v teroristickej skupine plánujúcej zločinecké útoky, ako aj z prechovávania výbušných materiálov zameraných na prípravu útoku v spojitosti s teroristickou skupinou.



Muž, ktorého doposiaľ nijako neidentifikovali, do Francúzska pricestoval len niekoľko dní pred svojím zadržaním. Francúzske médiá uvádzajú, že sa narodil v Ruskom okupovanom ukrajinskom regióne Donbas a slúžil v ruskej armáde.