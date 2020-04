Postarší Francúz sa neúmyselne katapultoval zo stíhacieho lietadla

Paríž 14. apríla (TASR) - Nepríjemným spôsobom sa pre istého 64-ročného muža vo Francúzsku skončil let v dvojmiestnej viacúčelovej stíhačke Dassault Rafale B, ktorý dostal od svojich kolegov ako dar.



Muž totiž krátko po štarte pod náporom stresu zatiahol za záchrannú slučku vystreľovacieho sedadla a nedobrovoľne sa katapultoval z lietadla, ktoré sa v danej chvíli pohybovalo rýchlosťou vyše 500 kilometrov za hodinu.



K incidentu došlo ešte v marci 2019 na leteckej základni Saint-Dizier na severozápade Francúzska, informoval v utorok denník The Guardian s odvolaním sa na správu zverejnenú francúzskym Úradom pre vyšetrovanie leteckých nehôd (BEA).



Vyšetrovatelia zistili celý rad pochybení vrátane ignorovania lekárov, ktorí varovali, že pasažier nesmie podstúpiť preťaženie 3,7 g, ako aj nedostatočného upevnenia pasažiera popruhmi v kokpite. Muž pri katapultáži tiež stratil prilbu.



Muž sa vystrelil vo výške približne 400 metrov nad zemou. Jeho padák sa otvoril a došlo k relatívne mäkkému dosadnutiu v neďalekých poliach. Muž neutrpel vážne zranenia a previezli ho do nemocnice.



Pilot stíhačky zabránil tomu, aby bol automaticky katapultovaný spolu s pasažierom, a napriek tomu, že lietadlo prišlo o kryt kokpitu, bezpečne pristál na základni.



Pasažier nikdy neprejavil túžbu previezť sa v stíhacom lietadle a nemal žiadnu skúsenosť s vojenským letectvom. Jeho totožnosť ani občianstvo vyšetrovatelia nezverejnili, má ísť o civilného zamestnanca zbrojárskej spoločnosti.